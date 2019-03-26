Новосибирец снял фильм-ностальгию о прошлом с участием актёров из «Красного факела» и «Глобуса»

Камиль Кунгуров сыграл роль отца, а Евгений Важенин — роль деда





Новосибирский режиссёр Павел Щекатурин снял короткометражный фильм «Из детства», в съёмках которого приняли участие актёры новосибирских театров «Красный факел» и «Глобус». По словам авторов, фильм повествует об ушедшем детстве, родителях, а также о прошлом времени, которое уже не вернёшь.







Видео было опубликовано сегодня на канале творческого объединения Moroshka Production на YouTube.







«Идея зародилась из сна, действительно. Я проснулся с таким чувством, что вот сейчас родители откроют двери, и они будут молодые и здоровые, как в детстве, а потом дальше уже из этого вырисовывался сюжет — я его продумывал, переписывал многократно. <...> В нашей памяти наши близкие остаются зачастую молодыми, здоровыми. Когда мы взрослые, даже если перед нами старик — в памяти он всё равно всегда для нас тридцатилетний, сорокалетний молодой мужчина. Вот эта мысль, чтобы лишний раз позвонили родным, вспомнили своих родителей, — это всё хотел передать», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр фильма Павел Щекатурин.





В короткометражке снялись актёры новосибирских театров Камиль Кунгуров («Красный факел»), Евгений Важенин («Глобус»), Екатерина Аникина («Глобус»). По словам режиссёра, артистам очень понравился сценарий и они с радостью согласились принять участие.





«Этих актёров я сам подобрал. Я отсматривал различные записи с этими актёрами и просто смотрел на лицо человека: подходит или нет. Евгения Важенина я знал и до этого с ним работал, то есть на данную роль я его сразу же рассматривал. А с остальными просто общался, смотрел фотографии, видеозаписи. С Камилем Кунгуровым мы встретились на следующий день [после того, как отправил сценарий], долго обсуждали, и он прямо загорелся идеей, и всё, мы начали работать», — вспоминает Павел Щекатурин.





По его словам, всего было четыре съёмочных дня, но они растянулись на четыре месяца из-за того, что у всех актёров разный график, поэтому собрать их в одно время было сложно.





«И ещё связано с тем, что бюджета нет, и квартиру, например, для съёмок за бесплатно найти было тяжело. Сложности, конечно, были, но они больше связаны с технической составляющей, так как у нас оборудование значительно уступает голливудским или даже российским компаниям. Также сложности были в деньгах, в бюджете», — добавил режиссёр фильма «Из детства».





Роль маленькой дочки сыграла дочь режиссёра Павла Щекатурина — это был первый опыт в съёмках фильма





В ноябре Павел Щекатурин снял клип для группы «ЁИ», в котором главный герой искупался в Обском водохранилище и в луже — лужу специально для съёмок налили в центре города.