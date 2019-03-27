Новосибирцев атаковали мошенники из Йемена — после звонков со счёта телефона пропадают деньги

Мошенники активизировались с начала этой недели





В Новосибирске появился новый вид мошенничества — жителям стали поступать телефонные звонки с номеров из Йемена. Пострадавшие рассказывают, что если поднять трубку или перезвонить, со счёта мобильного телефона пропадают деньги.





Информацию о мошенниках в группе «ВКонтакте» «На ОбьГЭСе» разместила жительница Новосибирска Анастасия. Пользователи начали активно комментировать запись, подтверждая, что им тоже поступали звонки из арабской страны.





По словам новосибирцев, со счёта могут снять деньги





Все номера начинаются с телефонного кода Йемена +967, остальные цифры могут отличаться







Как рассказала жительница Новосибирска Анастасия, со счёта её дочери на днях списали почти 300 рублей.





«Вчера вечером моему ребёнку три раза поступил звонок с номера, начинающегося на 967-705. Дочь взяла трубку, и они молчали примерно секунд 7, и так три раза. А ребенок-то откуда знает, что звонят с другой страны. Хотя мы ей говорили, что нельзя брать трубку с неизвестных номеров, но факт остаётся фактом. И вот в итоге сняли с её мобильного счета около 300 рублей. Деньги небольшие, конечно, но неприятно. А потом в этот же вечер мне на телефон поступил звонок, и тут же скинули его. Соответственно, я-то понимала, что это та же история. Начало номеров одинаковое, а продолжение разное. Запись я сделала на страничке для того, чтобы другие люди знали, что идут звонки, на которые не стоит перезванивать и отвечать», — рассказала Анастасия в переписке с корреспондентом НГС во «ВКонтакте».





Некоторые из пользователей знают, что на такие звонки отвечать не нужно.







Злоумышленники молчат в трубку





«Раньше звонков с Йемена не было, но регулярно из разных городов звонят и сбрасывают. Чтобы из других стран были звонки — не помню такого, впервые сегодня ночью. Я на такие звонки не отвечаю и не перезваниваю, так как в курсе, что нельзя этого делать. Ещё недавно было SMS, информацию которого надо было загрузить, с пометкой "МегаФон". Посмотрела, что за номер, оказалось, что с другого региона и "Билайн". Я это сообщение сразу удалила», — рассказала жительница Новосибирска Анна.







Авторы некоторых комментариев в сообществе «На ОбьГЭСе» отмечают, что пользуются услугами «МегаФона». В компании «МегаФон» корреспонденту пояснили, что в таких случаях перезванивать злоумышленникам ни в коем случае нельзя.





«Операторы всего мира предупреждают своих абонентов, чтобы они более тщательно подходили к вопросам безопасности звонков на незнакомые номера, и блокируют звонки с таких номеров после фиксации жалоб со стороны своих абонентов. Если на телефон абонента поступает входящий вызов с незнакомым префиксом, а абонент, к примеру, не ждёт звонка из Нигерии или ОАЭ, перезванивая на этот номер, он совершает международный вызов. Что может активировать мошенническую схему списания денег со счета третьими лицами. Входящие вызовы при этом никак не тарифицируются», — рассказали в пресс-службе сибирского филиала «МегаФон».







Сотрудник одного из сотовых операторов пояснил, что это мошенническая схема называется Wangiri, с ней операторы по всему миру борются с 2013 года.





«Суть следующая: кто-то звонит вам с неизвестного номера, но как только вы берёте трубку, звонок внезапно обрывается. Если вы перезваниваете на этот неизвестный номер, в этом случае вы попадаете на автоинформатор, задача которого — как можно дольше удержать вас на линии, пока с вашего счёта утекают деньги. Обращайте внимание на код страны — российские номера начинаются на +7. Если вы всё-таки стали жертвой злоумышленников, сообщите вашему оператору номер, с которого вам звонили, и подробности вызова», — пояснил источник.





В январе в Новосибирске произошёл всплеск ещё одного вида мошенничества — мошенники начали представляться сотрудниками прокуратуры и требовать скинуть им деньги на телефон.