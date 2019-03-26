Новосибирцы откроют в Крыму пять заводов по производству кваса

Первый завод уже начали строить в Ялте

Стоимость одного завода вместе с оборудованием для торговли — 17,5 миллиона рублей
Стоимость одного завода вместе с оборудованием для торговли — 17,5 миллиона рублей


Новосибирские инвесторы планируют открыть в Крыму пять заводов по производству кваса. Стоимость каждого производства — 17,5 миллиона рублей. Оборудование для первого из них уже изготовлено новосибирской компанией Brotech. 


О проекте сообщила Корпорация развития Республики Крым. 


«КРРК помогает инвестору наладить взаимодействие с местными органами власти и подбирать участки для создания новых производств. Сейчас инвестор выбирает первую площадку в промышленной зоне муниципального образования Ялта, чтобы уже в ближайший месяц доставить на нее оборудование и начать его монтаж», — процитировали в пресс-службе крымской корпорации её гендиректора Наиля Габбасова.


Как пояснили в Корпорации развития Крыма, одним из инициаторов проекта выступил новосибирец Александр Илютенко. В его планах создание производств мощностью 5 тысяч литров в сутки сначала в Ялте, а затем в Алуште, Феодосии, Евпатории и Симферополе. Выпускать напиток планируют под маркой «Свежанин».


Производитель оборудования для заводов — новосибирская компания Brotech. Её директор Кирилл Стафичук подтвердил корреспонденту НГС участие в крымском проекте. «Сейчас в Крыму очень хороший спрос на квас, там очень много кваса, но, по нашему мнению, он всё плохой», — заявил Стафичук. 


По словам Кирилла Стафичука, у компании Brotech в России уже есть 35 заводов и множество заграничных проектов. В 2017 году НГС рассказывал о том, что компания нашла покупателя для квасного завода в Австралии — на далёком континенте тоже варят напиток на сибирском оборудовании.

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