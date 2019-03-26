«Дастер» без тормозов: тысячи кроссоверов Renault Duster оказались с дефектными тормозами
Подозрительные автомобили необходимо осматривать в сервисе
Renault отзывает в России
«Потребуется ВИН (VIN-номер. — Прим. ред.), чтобы проверить отзывную кампанию по автомобилю. Это не по всем автомобилям», — уточнили в отделе сервиса дилерского центра Renault в Новосибирске.
По данным Росстандарта, проблемой тормозной системы является «возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике». Усилитель придется проверять на дату производства и при необходимости менять его.
Значительная часть из отзываемых автомобилей — это популярный кроссовер Duster, собираемый в России. Только за 2018 год в стране было продано
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Дмитрий Косенко
Фото auto.ru