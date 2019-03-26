«Дастер» без тормозов: тысячи кроссоверов Renault Duster оказались с дефектными тормозами

Подозрительные автомобили необходимо осматривать в сервисе

Duster может потребовать ремонта тормозов
Duster может потребовать ремонта тормозов


Renault отзывает в России 19 218 автомобилей моделей Dokker и Duster из-за возможных проблем с тормозами. Все дефектные машины продавались с ноября 2017 года, а чтобы узнать, попадает ли конкретный авто под отзыв, надо обратиться к дилеру. 
 

«Потребуется ВИН (VIN-номер. — Прим. ред.), чтобы проверить отзывную кампанию по автомобилю. Это не по всем автомобилям», — уточнили в отделе сервиса дилерского центра Renault в Новосибирске. 


По данным Росстандарта, проблемой тормозной системы является «возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике». Усилитель придется проверять на дату производства и при необходимости менять его.


Значительная часть из отзываемых автомобилей — это популярный кроссовер Duster, собираемый в России. Только за 2018 год в стране было продано 41 409 штук модели. Импортируемый минивэн Dokker продается на порядок меньше. 


Понравилось? Тогда почитайте, как новосибирец ездит на 38-летней «японке» и сколько на неё тратит.

Прочтений: 1331

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено