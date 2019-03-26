«Ниссан» врезался в остановку на площади Труда

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По счастливой случайности машина не задела никого из стоявших на остановке людей
Автомобиль въехал в киоск около 16:00
Сегодня, 26 марта, автомобиль «Ниссан Санни» протаранил киоск с шаурмой на остановке общественного транспорта «Площадь Труда» в Ленинском районе Новосибирска.
Очевидец Антон Андреев рассказал корреспонденту НГС, что перед тем, как случилась авария, он стоял на остановке и ждал автобус.
Внезапно с правого ряда выехал «Ниссан» и врезался в киоск на остановке.
«Он со светофора начал ехать, там скорость была небольшая, не такие сильные были повреждения у киоска.
Хорошо, что там люди не стояли, могли задавить запросто», — рассказал очевидец.
Он пояснил, что в момент аварии вместе с другими пассажирами стоял немного в стороне от киоска.
После ДТП, по словам Антона Андреева, на место приехали аваркомы, а сам водитель не пострадал.
Инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков сообщил НГС, что заявка по этому ДТП в автоинспекцию не поступала.
В выходные похожая авария случилась на Красном проспекте — на пересечении с улицей Коммунистической автомобиль «Субару» врезался в киоск.
Елена Громкова
Фото Антона Андреева
Зато, когда в Европе такое случается, то по всем телеканалам месяцами обсуждают, сейчас - молчок. В чем причина?