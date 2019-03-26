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usd 64.50
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Происшествия

«Ниссан» врезался в остановку на площади Труда

По счастливой случайности машина не задела никого из стоявших на остановке людей

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Автомобиль въехал в киоск около 16:00

Фото: Антон Андреев

Сегодня, 26 марта, автомобиль «Ниссан Санни» протаранил киоск с шаурмой на остановке общественного транспорта «Площадь Труда» в Ленинском районе Новосибирска.

Очевидец Антон Андреев рассказал корреспонденту НГС, что перед тем, как случилась авария, он стоял на остановке и ждал автобус.

Внезапно с правого ряда выехал «Ниссан» и врезался в киоск на остановке.

«Он со светофора начал ехать, там скорость была небольшая, не такие сильные были повреждения у киоска. 

Хорошо, что там люди не стояли, могли задавить запросто», — рассказал очевидец. 

Он пояснил, что в момент аварии вместе с другими пассажирами стоял немного в стороне от киоска.

После ДТП, по словам Антона Андреева, на место приехали аваркомы, а сам водитель не пострадал. 

Инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков сообщил НГС, что заявка по этому ДТП в автоинспекцию не поступала.

В выходные похожая авария случилась на Красном проспекте — на пересечении с улицей Коммунистической автомобиль «Субару» врезался в киоск.

Елена Громкова
Фото Антона Андреева

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Елена Громкова

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автомобиль въехал в киоскДТП

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КОММЕНТАРИИ (9)

Катерина
26 март 2019 в 18:30

Зато, когда в Европе такое случается, то по всем телеканалам месяцами обсуждают, сейчас - молчок. В чем причина?

Хамло Московское
26 март 2019 в 18:45

Не городок,а одна шаурма

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
26 март 2019 в 18:22

Никто не пострадал, тогда зачем новость? Меня лишний раз напрягли только.