«Ниссан» врезался в остановку на площади Труда

Сегодня, 26 марта, автомобиль «Ниссан Санни» протаранил киоск с шаурмой на остановке общественного транспорта «Площадь Труда» в Ленинском районе Новосибирска.

Очевидец Антон Андреев рассказал корреспонденту НГС, что перед тем, как случилась авария, он стоял на остановке и ждал автобус.



Внезапно с правого ряда выехал «Ниссан» и врезался в киоск на остановке.

«Он со светофора начал ехать, там скорость была небольшая, не такие сильные были повреждения у киоска.

Хорошо, что там люди не стояли, могли задавить запросто», — рассказал очевидец.