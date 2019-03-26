«В наручниках меня не выводили»: глава района Новосибирской области опроверг свой арест

Главу района обвиняют в превышении должностных полномочий и ещё двух преступлениях

О том, что его вывели в наручниках из кабинета, сообщил общественник Ростислав Антонов, прикрепив скриншот мессенджера WhatsApp





Глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк опроверг информацию о своём аресте — о том, что его вывели в наручниках из кабинета, сегодня днём сообщил общественник Ростислав Антонов.





Как сообщил корреспонденту НГС сам Олег Конюк, информация о том, что его якобы задержали в собственном кабинете, не соответствует действительности. В то же время чиновник подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов сегодня к нему действительно приходили.







«Я сейчас в кабинете нахожусь. Ни в каких наручниках меня никто не выводил. Вообще заходили правоохранители. Там по одному делу я иду свидетелем. Всё <...> никто меня не арестовал, я сижу в своём кабинете»,







— заявил глава района.





При этом, как уточнил корреспонденту НГС источник, знакомый с деталями дела, к Конюку сегодня действительно приходили сотрудники Следственного комитета. «Там просто проводятся следственные действия», — коротко пояснил источник.





В следственном управлении СК России по Новосибирской области корреспонденту НГС коротко сообщили, что никто Конюка не задерживал. «Ничего вам не могу сказать. Нет, [никакая информация не появится]», — сказал представитель ведомства.





В конце февраля прокуратура области сообщила, что в суд направлено уголовное дело Конюка о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Помимо этого, Конюку также предъявили обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).



По версии следствия, Конюк в 2016–2017 годах «создал условия для расторжения договора аренды участка» с индивидуальным предпринимателем, жена которого была депутатом сельсовета. При этом, как считают следователи, бизнесмен использовал её на законных основаниях.



«Однако чиновник, нарушая Земельный кодекс Российской Федерации о преимущественном праве предпринимателя арендовать земельный участок, 01 марта 2017 года под предлогом его резервирования для муниципальных нужд создал условия прекращения договора аренды и письменно сообщил предпринимателю о невозможности продления сделки.







Своими действиями глава района нарушил не только права предпринимателя, но и права депутата, вынужденного подать заявление о сложении полномочий в Совете депутатов ради продления договора аренды»,







— говорится в сообщении прокуратуры.







В конце декабря 2018 года следователи закончили расследовать дело о мошенничестве с аварийным жильём, в котором обвиняют заместителя начальника отдела расселения аварийного жилищного фонда управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска. Вместе с чиновником по делу проходит и его знакомый.