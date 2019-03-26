Москвичка посадила на рейс до Новосибирска кошку в клетке. Она умерла — хозяйка требует 100 тысяч

Кошка Бэйби прилетела из Санкт-Петербурга в Новосибирск рейсом авиакомпании S7 Airlines





Москвичка Алёна Голосенко пытается отсудить у авиакомпании S7 Airlines крупную компенсацию за гибель кошки, которую везли рейсом из Санкт-Петербурга в Новосибирск, — авиаперевозчик отрицает свою вину.







«Кошку я приобрела на выставке ещё котёнком, когда ей было месяцев семь или восемь. На момент гибели ей было десять лет. Она породистая, у меня до сих пор хранится её родословная. Была приобретена у заводчика, который занимается разведением британских кошек. Она постоянно была со мной. Я часто путешествовала и всегда возила её», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка кошки, жительница Москвы Алёна Голосенко.







Как сообщили в юридическом бюро «Палюлин и партнёры», которое представляет интересы Алёны Голосенко, происшествие с гибелью кошки случилось в июне 2017 года. Животное летело рейсом авиакомпании S7 Airlines из Санкт-Петербурга в Новосибирск.







Алёна Голосенко уточнила, что на тот момент она собиралась вместе с семьёй переезжать из Санкт-Петербурга обратно в родной Томск, поэтому решила отправить в Сибирь и своих домашних животных, в том числе кошку Бэйби. При отправлении и с клеткой, и с самой кошкой было всё в порядке.







«Кошка летела без сопровождения, <…> в багажном отсеке, по квитанции, со всеми документами, но, к сожалению, после того как был выгружен багаж, человеку, который её встречал, передали только пустую переноску, сломанную, без кошки. Спустя три дня его вызвали <…> и передали ему тело кошки»,





— рассказал управляющий партнёр юридического бюро Антон Палюлин.







По его словам, после этого тело кошки отправили на ветеринарную экспертизу.







«Согласно протоколу вскрытия погибшего животного, произведённого в ОГБУ "Томское объединение ветеринарии", смерть кошки наступила из-за остановки дыхания и сердца, вызванной тотальным повреждением структур шеи, <…> то есть травм, полученных в результате механического воздействия, предположительно, наезда автотранспорта», — сообщается на сайте юридического бюро «Палюлин и партнёры».







Теперь Голосенко через суд пытается добиться выплат за погибшую кошку от ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» (S7 Airlines).







В ноябре 2018 года мировой судья 1-го судебного участка судебного района города Оби вынес решение по этому делу. Он обязал авиакомпанию выплатить владелице кошки 34,5 тысячи рублей, следует из резолютивной части решения, опубликованной на сайте мирового судьи.







В эту сумму вошли стоимость перевозки кошки (14 тысяч рублей), расходы на ветеринарную подготовку к полёту (5,7 тысячи рублей), компенсация морального вреда (5 тысяч рублей) и штраф за то, что авиакомпания ещё до суда добровольно не возместила ущерб владелице животного (9,8 тысячи рублей).







«Меня удивило, что суд встал на мою сторону. Даже была учтена компенсация за моральный вред. Конечно, сумма смешная — 5 тысяч рублей. Но, поверьте, в России это прецедент, учитывая отношение к защите животных.





Это была микропобеда, но потом вмешался S7, спросил, почему так получилось», — рассказала Алёна Голосенко.







Как пояснил Антон Палюлин, это решение было вынесено заочно, в отсутствие ответчика, и впоследствии авиакомпания добилась его отмены. А при новом рассмотрении дела в первой инстанции мировой судья владелице кошки отказал.







Как сообщается в полном тексте судебного решения от 22 февраля 2019 года (копия есть в редакции НГС), кроме возмещения ущерба, расходов на ветеринарную подготовку к полету и штрафа для авиакомпании Алёна Голосенко требовала у ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.





Британка Бэйби погибла после полёта в Новосибирск





В тексте решения говорится, что в суде авиакомпания сослалась на Воздушный кодекс РФ, согласно которому при утрате груза право предъявить претензию и иск к перевозчику имеет право тот, кто получал этот груз. А у Алёны Голосенко такого права нет — кошку в Новосибирске получала не она, подчеркнул ответчик.





В итоге мировой судья признал москвичку ненадлежащим истцом и отказал ей в иске.





Как уточнил Антон Палюлин, владелица кошки намерена обжаловать это решение — рассмотреть её апелляционную жалобу должен Обской городской суд. В судебном участке № 1 судебного района города Оби корреспонденту НГС факт получения жалобы подтвердили.





В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines корреспонденту НГС сообщили, что сожалеют о случившемся.





«В компании проводилось расследование. Согласно данным карго-манифеста, обслуживающая компания АО "Аэропорт Толмачёво" в аэропорту Новосибирска приняла выгруженный с борта воздушного судна груз — клетку с кошкой — без замечаний.





Никаких неисправностей в результате перевозки выявлено не было, клетка с животным была выгружена в целости и сохранности и отправлена на грузовой склад», — рассказали в пресс-службе.







В авиакомпании пояснили, что не раз рекомендовали владелице кошки оформить претензию от имени грузополучателя, но по неизвестным причинам это обращение так и не было направлено. Также в пресс-службе S7 добавили, что хозяйка кошки может обратиться за возмещением вреда в компанию, которая его причинила, — в АО «Аэропорт Толмачёво».







Прокомментировали ситуацию и в аэропорту Толмачёво.







«АО "Аэропорт Толмачёво" выражает искреннее сочувствие хозяйке кошки в связи с гибелью животного при перевозке <…> воздушным транспортом. Соответствующее письмо направлено Голосёнко Алене Владимировне. В настоящее время идёт судебное разбирательство по иску Голосенко Алёны Владимировны к авиакомпании, осуществлявшей перевозку животного, в первой инстанции суд в удовлетворении иска отказал. Претензий к АО "Аэропорт Толмачёво" не поступало», — сообщили в пресс-службе аэропорта. В Толмачёво добавили, что в свою очередь готовы исполнить любое вступившее в законную силу решение суда.







Пассажиры обычных авиарейсов даже не подозревают, что в багажном отсеке их самолета могут лететь животные, в том числе редчайшие. Между тем только через аэропорт Толмачёво ежегодно проходит до 300 крупных животных, которых нельзя взять с собой в салон. Корреспондент НГС поговорил с авиаторами, которые организуют полёты для необычных пассажиров, и выяснил, как в Толмачёво провожают котов и встречают коров и попугаев.

