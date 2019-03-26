«Как будто война началась»: в доме около горбольницы обрушилась стена

Трёхэтажный дом недалеко от горбольницы № 1 построен в 1960 году





В ночь на 26 марта в трёхэтажном доме на улице Кузьмы Минина, 13 в Заельцовском районе Новосибирска начал обваливаться фасад здания. Как пояснили жильцы, звук падающих кирпичей разбудил весь дом.





«В этой квартире живёт моя мама, ветеран труда, дитя войны, труженик тыла, ей 88 лет. Всё началось ещё 2 года назад, дом 1960 года постройки, его ни разу не ремонтировали. Вначале потолок рухнул у нас на кухне, потом мы сами отремонтировали. После этой кухни началось разрушение, кирпичи падают, никто ничего не делает. Сегодня ночью как будто война началась — кирпичи градом падали, ударялись об окно, о подоконник. Страшно жить, дом обваливается. Нужно какие-то меры принимать, дом может рухнуть, задавит нас всех, люди могут погибнуть», — рассказала корреспонденту НГС дочь жительницы дома Татьяна Филимонова.





Сейчас стена продолжает обваливаться





На месте происшествия работали сотрудники управляющей компании «Октябрьская». Как пояснила одна из сотрудниц УК, завтра в доме начнут делать ремонт. Дыру в стене заложат красным кирпичом.





Сотрудники управляющей компании уже убирают последствия разрушений





Как рассказал житель дома по улице Кузьмы Минина, 13 Владислав, жильцы добиваются капитального ремонта уже не первый год. Сейчас, по его данным, ремонт запланирован на 2026 год.





Жильцы боятся, что дом рухнет





«Сначала капитальный ремонт был запланирован на 2030 год. Мы думали, добивались капитального ремонта, заказывали за свой счет экспертизу. Видимо, их что-то не устроило, и нас перенесли только на 2026 год, но он до этого года не достоит, он рухнет. Ещё усложняется тем, что дом построен из шлакоблока, а он сделан на коленке. Если у кирпича есть предел морозостойкости, то у шлакоблока его нет, он когда замораживается, становится как творог и рассыпается. И что сейчас будет с несущей стеной, можно догадаться», — рассказал Владислав.





Стена в доме обваливается уже не первый год, а в тех местах, которые уже ремонтировали, заметны новые трещины





Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска и правительство Новосибирской области, чтобы узнать, почему капитальный ремонт возможен только в 2026 году. На момент публикации ответ не поступил.





В августе 2018 года в доме на 1-м переулке Римского-Корсакова разрушилась часть стены — коммунальщики начали заделывать дыру вместо капитального ремонта.