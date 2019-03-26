По делу о гибели охранника караоке-бара «Ухо & Медведь» будут судить ещё одного новосибирца

Происшествие в караоке-баре случилось в ночь на 21 марта 2018 года





В Новосибирске завершилось расследование ещё одного уголовного дела о гибели охранника караоке-бара «Ухо & Медведь», которая случилась в марте прошлого года.







Прежде под суд отдали посетителя бара, выстрелившего в охранника. А теперь будут судить ещё и его старшего брата, который до этого подрался с пострадавшим.







«Установлено, что в ночное время 21 марта 2018 года в помещении караоке-бара "Ухо и Медведь" между сотрудником охраны и отмечавшим свой день рождения 37-летним мужчиной произошел конфликт из-за того, что брат именинника отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушал правила посещения заведения. После того как 42-летний сотрудник охраны не отступил от своих требований, 37-летний мужчина умышленно нанёс ему телесные повреждения, <…> а затем 30-летний брат виновника торжества произвёл выстрел в голову потерпевшего», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.





В ведомстве напомнили, что раненый охранник умер в больнице. После этого младший из братьев пошёл под суд за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), его дело ещё рассматривают. Старшему брату предстоит ответить перед законом по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

