В Первомайском сквере появились девушки с фиолетовыми зонтами

В Первомайском сквере впервые прошел флешмоб, посвящённый Всемирному дню эпилепсии





По Первомайскому скверу в центре Новосибирска прогулялись девушки с фиолетовыми зонтами — они рассказали прохожим о том, как нужно себя вести с эпилептиками. Об акции «Фиолетовый день», организованной общественной организацией «Соломинка», корреспонденту НГС рассказала куратор проекта Татьяна Яковенко. Сегодня, 26 марта, — Всемирный день больных эпилепсией, или Фиолетовый день.







«Во всём мире проходят такие акции, но в Новосибирске мы проводим этот флешмоб впервые. В мире на сегодняшний день больше 50 миллионов людей, которые болеют такой болезнью. <…> И люди не умирают от самой болезни, от самих приступов, они не смертельно опасны. Опасным это бывает тогда, когда неправильно оказана первая медицинская помощь», — пояснила Татьяна Яковенко.







Акцию провели общественная организация «Соломинка» и врачи-эпилептологи





Врачи-эпилептологи, присутствовавшие на акции, подчеркнули, что заболевание касается только нервной системы, а психическим заболеванием оно не является. Люди, страдающие эпилепсией, без приступов абсолютно ничем не отличаются от полностью здоровых людей.







Участники флешмоба раздавали прохожим листочки с описанием помощи во время приступа эпилепсии





Участницы акции взяли с собой фиолетовые зонты — это цвет мировой акции. Девушки раздавали прохожим листовки и объясняли, что нужно делать тем, кто оказался свидетелем эпилептического приступа.





По словам Яковенко, во время эпилептического припадка человека необходимо повернуть набок, положить что-то мягкое под голову, освободить шею и дать приток воздуха. Она не рекомендует держать эпилептиков в припадке и переносить на другое место, также ничего нельзя заталкивать в рот — это может нанести вред. Самое главное — надо сразу вызвать скорую помощь и засечь время. Информация о продолжительности приступа потребуется врачам для определения его характера.





В начале марта НГС рассказал, как судебный пристав спас жизнь дворнику с эпилепсией.