В Первомайском сквере появились девушки с фиолетовыми зонтами

Они рассказали прохожим, как спасти человека с приступом

В Первомайском сквере впервые прошел флешмоб, посвящённый Всемирному дню эпилепсии
В Первомайском сквере впервые прошел флешмоб, посвящённый Всемирному дню эпилепсии


По Первомайскому скверу в центре Новосибирска прогулялись девушки с фиолетовыми зонтами — они рассказали прохожим о том, как нужно себя вести с эпилептиками. Об акции «Фиолетовый день», организованной общественной организацией «Соломинка», корреспонденту НГС рассказала куратор проекта Татьяна Яковенко. Сегодня, 26 марта, — Всемирный день больных эпилепсией, или Фиолетовый день.


«Во всём мире проходят такие акции, но в Новосибирске мы проводим этот флешмоб впервые. В мире на сегодняшний день больше 50 миллионов людей, которые болеют такой болезнью. <…> И люди не умирают от самой болезни, от самих приступов, они не смертельно опасны. Опасным это бывает тогда, когда неправильно оказана первая медицинская помощь», — пояснила Татьяна Яковенко.


Акцию провели общественная организация «Соломинка» и врачи-эпилептологи
Акцию провели общественная организация «Соломинка» и врачи-эпилептологи


Врачи-эпилептологи, присутствовавшие на акции, подчеркнули, что заболевание касается только нервной системы, а психическим заболеванием оно не является. Люди, страдающие эпилепсией, без приступов абсолютно ничем не отличаются от полностью здоровых людей.


Участники флешмоба раздавали прохожим листочки с описанием помощи во время приступа эпилепсии
Участники флешмоба раздавали прохожим листочки с описанием помощи во время приступа эпилепсии


Участницы акции взяли с собой фиолетовые зонты — это цвет мировой акции. Девушки раздавали прохожим листовки и объясняли, что нужно делать тем, кто оказался свидетелем эпилептического приступа. 


По словам Яковенко, во время эпилептического припадка человека необходимо повернуть набок, положить что-то мягкое под голову, освободить шею и дать приток воздуха. Она не рекомендует держать эпилептиков в припадке и переносить на другое место, также ничего нельзя заталкивать в рот — это может нанести вред. Самое главное — надо сразу вызвать скорую помощь и засечь время. Информация о продолжительности приступа потребуется врачам для определения его характера.


В начале марта НГС рассказал, как судебный пристав спас жизнь дворнику с эпилепсией

Прочтений: 2281

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено