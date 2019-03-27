НГС.ЗНАКОМСТВА запустили новую мобильную версию

Теперь сайт будет быстрее загружаться на телефоне

Новый интерфейс заработал сегодня, 27 марта





Сегодня, 27 марта, сервис НГС.ЗНАКОМСТВА перешел на новую версию для мобильных устройств.





«Мы знаем, что большая часть нашей аудитории пользуется "НГС.ЗНАКОМСТВАМИ" со смартфонов, планшетов. Мобильная версия была разработана специально для удобного и комфортного пользования. Интерфейс очень прост и удобен интуитивно. Через главное меню можно найти сразу все интересующие разделы», — рассказала корреспонденту НГС менеджер проекта Анна Мясникова.





Прежде со смартфонов открывалась версия НГС.ЗНАКОМСТВ с оформлением, как у сайта, который пользователь видит на экране компьютера.





Теперь разработчики сделали специальный интерфейс — в нём слева будет открываться главное меню, через которое можно попасть в любой раздел проекта НГС.ЗНАКОМСТВА.





Новая версия сайта для мобильных устройств





Прежде на смартфонах открывалась версия, схожая с десктопной версией сайта





Также разработчики отмечают, что в мобильной версии будет меньше рекламы, а страницы будут открываться быстрее и позволят экономить мобильный трафик и деньги.





Проект НГС.ЗНАКОМСТВА появился в 2004 году. С момента запуска и по сегодняшний день количество зарегистрированных анкет в Новосибирске и области насчитывает более 700 тысяч, из них активных анкет — 25 тысяч.

