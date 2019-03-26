В театр по жетону: актёры сыграли сценку на перроне «Площади Гарина-Михайловского»
Актёры кувыркались и лежали на перроне перед тем, как в метро появился новый поезд с выставкой
Сегодня, 26 марта, в новосибирском метрополитене на линию вышел вагон, посвящённый новосибирским театрам.
«Это первый из четырех вагонов, которые будут открыты в этом году в рамках проекта "Новосибирский театр — в движении". Пилотная экспозиция посвящена истории двух первых театров Новосибирской области: академическому драматическому театру "Красный факел" и академическому молодежному театру "Глобус"», — отмечается в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.