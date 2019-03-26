В театр по жетону: актёры сыграли сценку на перроне «Площади Гарина-Михайловского»

Актёры кувыркались и лежали на перроне перед тем, как в метро появился новый поезд с выставкой

Перед запуском вагона в метро разыграли театральный номер — прямо на перроне станции «Площадь Гарина-Михайловского»





Сегодня, 26 марта, в новосибирском метрополитене на линию вышел вагон, посвящённый новосибирским театрам.





«Это первый из четырех вагонов, которые будут открыты в этом году в рамках проекта "Новосибирский театр — в движении". Пилотная экспозиция посвящена истории двух первых театров Новосибирской области: академическому драматическому театру "Красный факел" и академическому молодежному театру "Глобус"», — отмечается в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.





Мэр Новосибирска спустился в метро по случаю запуска нового вагона





В презентации вагона участвовали актёры «Красного факела» и «Глобуса»





Выставку подготовил Музей Новосибирска с Новосибирским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации.





На стенах вагона можно почитать об известных новосибирских актёрах





Это первый из четырех вагонов, которые появятся в рамках проекта «Новосибирский театр — в движении»





На одной из стен рассказывается о новосибирском режиссёре Тимофее Кулябине





Также пассажиры могут почитать и историю театров





Открытие театрального вагона прошло на станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского»





Вход на открытие вагона для публики был по входному билету в метро





В ноябре прошлого года НГС рассказывал о другом вагоне-музее — в нём была экспозиция, посвящённая 60-летию художественного музея.