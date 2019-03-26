В театр по жетону: актёры сыграли сценку на перроне «Площади Гарина-Михайловского»

Актёры кувыркались и лежали на перроне перед тем, как в метро появился новый поезд с выставкой

Перед запуском вагона в метро разыграли театральный номер — прямо на перроне станции «Площадь Гарина-Михайловского»
Перед запуском вагона в метро разыграли театральный номер — прямо на перроне станции «Площадь Гарина-Михайловского»


Сегодня, 26 марта, в новосибирском метрополитене на линию вышел вагон, посвящённый новосибирским театрам.


«Это первый из четырех вагонов, которые будут открыты в этом году в рамках проекта "Новосибирский театр — в движении". Пилотная экспозиция посвящена истории двух первых театров Новосибирской области: академическому драматическому театру "Красный факел" и академическому молодежному театру "Глобус"», — отмечается в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.


Мэр Новосибирска спустился в метро по случаю запуска нового вагона
Мэр Новосибирска спустился в метро по случаю запуска нового вагона


В презентации вагона участвовали актёры «Красного факела» и «Глобуса»
В презентации вагона участвовали актёры «Красного факела» и «Глобуса»


Выставку подготовил Музей Новосибирска с Новосибирским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Выставку подготовил Музей Новосибирска с Новосибирским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации.


На стенах вагона можно почитать об известных новосибирских актёрах
На стенах вагона можно почитать об известных новосибирских актёрах


Это первый из четырех вагонов, которые появятся в рамках проекта «Новосибирский театр — в движении»
Это первый из четырех вагонов, которые появятся в рамках проекта «Новосибирский театр — в движении»


На одной из стен рассказывается о новосибирском режиссёре Тимофее Кулябине
На одной из стен рассказывается о новосибирском режиссёре Тимофее Кулябине


Также пассажиры могут почитать и историю театров
Также пассажиры могут почитать и историю театров


Открытие театрального вагона прошло на станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского»
Открытие театрального вагона прошло на станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского»


Вход на открытие вагона для публики был по входному билету в метро 
Вход на открытие вагона для публики был по входному билету в метро 


В ноябре прошлого года НГС рассказывал о другом вагоне-музее — в нём была экспозиция, посвящённая 60-летию художественного музея.

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