Вспышка кори: дети без прививок попали в больницу

Все госпитализированные оказались не привиты не из-за религиозных запретов

Десятки жителей Новосибирска сейчас болеют корью — большинство из них дети
Десятки жителей Новосибирска сейчас болеют корью — большинство из них дети

К началу этой недели врачи зафиксировали более 80 случаев кори в Новосибирске — в больницу попали и дети, которым не делали прививки.


По информации на 25 марта, в Новосибирске болеют корью 84 человека, в том числе 71 ребёнок, рассказали сегодня в пресс-центре мэрии. Накануне издания Советского района сообщили, что, в частности, в микрорайоне ОбьГЭС зарегистрированы 4 случая кори.


В мэрии подтвердили, что в Советском районе Новосибирска заболели корью шесть детей, но два ребёнка уже выздоровели.


«На сегодня с диагнозом "корь" медицинскими работниками наблюдаются четверо детей, двое из которых госпитализированы. Один ребёнок, контактный по кори, в настоящее время находится в стационаре с диагнозом "бронхит". 


Из шести детей четыре ребёнка — из одной семьи и два — из другой. Все дети не привиты, но не по религиозным мотивам», 


— отметили в пресс-центре, добавив, что другие дети из этих семей привиты.


По информации мэрии, санитарно-противоэпидемическая комиссия строго контролирует вопрос заболеваемости корью.


Вспышка кори началась в Новосибирске в феврале — тогда, по официальным данным, заболели минимум 48 человек, причём сотни людей, контактировавших с больными, отказались от прививок. Вспышка кори в Новосибирске была в том числе связана с баптистской общиной — в Роспотребнадзоре подтвердили, что большинство заболевших входили в одно из религиозных сообществ и сознательно не делали прививки. 


Однако новосибирские баптисты рассказали НГС, что отменили службы после вспышки кори, а также подчеркнули, что информация о запрете вакцинации не соответствует действительности.

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