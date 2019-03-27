Почти лето: синоптики спрогнозировали тёплую погоду до конца рабочей недели

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине недели: в городе не обойдётся без дождей, а столбик термометра будет подниматься до +7 градусов.



Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток, с 27 по 29 марта, погода в Новосибирской области будет крайне неустойчивой, сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



Он пояснил, что это связано с достаточно быстрым чередованием областей высокого и низкого атмосферного давления.



«Поэтому будут чередоваться и периоды сухой погоды с периодами влажной погоды с осадками в виде снега, мокрого снега и даже дождя», — рассказал Ренад Ягудин.

