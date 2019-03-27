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Весна

Почти лето: синоптики спрогнозировали тёплую погоду до конца рабочей недели

Температура в Новосибирске будет подниматься до +7 градусов

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Каждый день в городе будет плюсовая температура, а ночью ожидаются лёгкие морозы

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в середине недели: в городе не обойдётся без дождей, а столбик термометра будет подниматься до +7 градусов.

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток, с 27 по 29 марта, погода в Новосибирской области будет крайне неустойчивой, сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Он пояснил, что это связано с достаточно быстрым чередованием областей высокого и низкого атмосферного давления.

«Поэтому будут чередоваться и периоды сухой погоды с периодами влажной погоды с осадками в виде снега, мокрого снега и даже дождя», — рассказал Ренад Ягудин.

По его данным, сегодня днём в Новосибирске также ожидаются осадки. Сохранятся они и в ближайшую ночь, а потом прекратятся. Днём в четверг и в пятницу ни дождь, ни снег, согласно прогнозу, идти уже не будет.

Температура в городе все эти трое суток будет держаться примерно на одном уровне: –3…–5 градусов ночью и +5…+7 градусов днём. Ветер при этом будет дуть не сильнее 10 метров в секунду, добавил Ренад Ягудин.

Вместе с потеплением в город вернулись лужи: дороги начали уходить под растаявший снег. На прошлой неделе НГС в режиме онлайн рассказывал, где самые затопленные дороги и непроходимые тротуары

Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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