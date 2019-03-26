Фото бенгальского тигра в новосибирском снегу попало в 100 лучших снимков престижного конкурса

Новосибирец Алексей Парфёнов снимал зверя в зоопарке тёплым мартовским утром

Алексей Парфёнов сфотографировал бенгальского тигра в Новосибирском зоопарке в марте 2017 года
Алексей Парфёнов сфотографировал бенгальского тигра в Новосибирском зоопарке в марте 2017 года


Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов попал в топ-100 тематического конкурса «Дикие животные зимой» в рамках международного конкурса 35 Awards.


«В конкурсе 35 Awards я принимаю участие с 2017 года. Отправляю различные фотографии как в тематические конкурсы, так и в основной конкурс. Мне интересно наблюдать, как оценивают мои работы совершенно незнакомые люди из разных уголков мира», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Конкурс 35 Awards состоит из основного и около десятка тематических. Алексей Парфёнов принял участие в тематическом конкурсе «Дикие животные зимой».


«В этом году я разместил четыре снимка, два из которых были сделаны в Новосибирском зоопарке, другие — в парках нашего города.


Фотография бенгальского тигра, ставшая одной из лучших на конкурсе, снята солнечным, теплым мартовским утром. В зоопарке ещё совсем немного посетителей в это раннее время», — рассказал Парфёнов. 


Голосование на сайте конкурса длилось с 6 января 2019 года по 5 марта 2019 года. В итоге фото с тигром попало в топ-100 тематического конкурса, а сам Алексей Парфёнов попал в топ-100 фотографов в этом же разделе. Всего в конкурсе приняли участие 1481 человек из 97 стран и 407 городов. Точное место в списке не определяется.


«Для меня оказаться в топ-100 неожиданно и приятно, потому что поданные на конкурс больше трех тысяч фотографий не менее хороши. Но я благодарю всех, кто голосовал за мои фото в этом конкурсе — для меня это стимул развиваться дальше», — отметил фотограф.


Фото гепарда, которое фотограф заявлял на конкурс, тоже было снято в Новосибирском зоопарке в 2018 году
Фото гепарда, которое фотограф заявлял на конкурс, тоже было снято в Новосибирском зоопарке в 2018 году


Ещё на двух фото запечатлены птицы из городских парков
Ещё на двух фото запечатлены птицы из городских парков


Фотографии птиц были сделаны в 2018 году
Фотографии птиц были сделаны в 2018 году



В октябре 2018 года НГС публиковал другие снимки Алексея Парфёнова — тогда он сфотографировал в небе метеорный поток Дракониды.

Прочтений: 353

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено