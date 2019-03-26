Фото бенгальского тигра в новосибирском снегу попало в 100 лучших снимков престижного конкурса

Алексей Парфёнов сфотографировал бенгальского тигра в Новосибирском зоопарке в марте 2017 года





Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов попал в топ-100 тематического конкурса «Дикие животные зимой» в рамках международного конкурса 35 Awards.







«В конкурсе 35 Awards я принимаю участие с 2017 года. Отправляю различные фотографии как в тематические конкурсы, так и в основной конкурс. Мне интересно наблюдать, как оценивают мои работы совершенно незнакомые люди из разных уголков мира», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов в переписке в соцсети «ВКонтакте».





Конкурс 35 Awards состоит из основного и около десятка тематических. Алексей Парфёнов принял участие в тематическом конкурсе «Дикие животные зимой».





«В этом году я разместил четыре снимка, два из которых были сделаны в Новосибирском зоопарке, другие — в парках нашего города.





Фотография бенгальского тигра, ставшая одной из лучших на конкурсе, снята солнечным, теплым мартовским утром. В зоопарке ещё совсем немного посетителей в это раннее время», — рассказал Парфёнов.







Голосование на сайте конкурса длилось с 6 января 2019 года по 5 марта 2019 года. В итоге фото с тигром попало в топ-100 тематического конкурса, а сам Алексей Парфёнов попал в топ-100 фотографов в этом же разделе. Всего в конкурсе приняли участие 1481 человек из 97 стран и 407 городов. Точное место в списке не определяется.





«Для меня оказаться в топ-100 неожиданно и приятно, потому что поданные на конкурс больше трех тысяч фотографий не менее хороши. Но я благодарю всех, кто голосовал за мои фото в этом конкурсе — для меня это стимул развиваться дальше», — отметил фотограф.





Фото гепарда, которое фотограф заявлял на конкурс, тоже было снято в Новосибирском зоопарке в 2018 году





Ещё на двух фото запечатлены птицы из городских парков





Фотографии птиц были сделаны в 2018 году









В октябре 2018 года НГС публиковал другие снимки Алексея Парфёнова — тогда он сфотографировал в небе метеорный поток Дракониды.