Строительная компания потребовала банкротства новосибирского аквапарка

Аквапарк работает уже 3 года, но строители утверждают, что так и не получили денег за работу

Компанию «ВДТ Строй» хотят обанкротить из-за долгов





ПСК «Развитие» подала в арбитражный суд иск о признании банкротом управляющей компании новосибирского аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ Строй».





Информация об иске появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области 22 марта. В карточке дела уточняется, что сумма заявленных исковых требований — 1,7 миллиона рублей. Директор и учредитель строительной компании ПСК «Развитие» Николай Башкеев заявил корреспонденту НГС, что общая сумма требований к двум компаниям, связанным с аквапарком, составляет около 10 миллионов.





«Это ещё история тянется с тех пор, когда мы выполняли работу по аквапарку и [была] неоплата обязательств.





Строительные работы, да — это наружные инженерные сети и работы по возведению монолитного каркаса. Вы знаете, у нас там [требования] на две компании делятся: основная задолженность у "Кварсис-Строитель" — 7,8 миллиона, а "ВДТ Строй" — там 1,7 миллиона.





У нас исполнительные листы (по признанию банкротом "Кварсис-Строитель". — Прим. ред.) на руках. Единственное, процедуру банкротства мы пока не начинаем», — рассказал Николай Башкеев, уточнив, что пока не готов прокомментировать возможность урегулировать вопрос мирным путём.





По информации базы данных «Контур.Фокус», учредителем «Кварсис-Строитель» и «ВДТ Строй» является Пётр Овчинников. Основным видом деятельности «ВДТ Строй» значится управление деятельностью парков культуры и отдыха и тематических парков. Именно этой компании власти Новосибирска выдавали разрешения на строительство аквапарка на улице Яринской, свидетельствуют данные на муниципальном портале.





По информации на сайте «Федресурс», помимо ПСК «Развития» с заявлениями о банкротстве «ВДТ Строя» в суд намерены обратиться ещё две компании — ФПО «Доверие» и «Межтопэнергобанк», у которого в залоге, по данным «Контур.Фокуса», находится доля Овчинникова в управляющей компании аквапарка.





«Доверие» 13 марта подало гражданский иск к «ВДТ Строю» — сумма исковых требований составила почти 400 миллионов рублей. Следующее судебное заседание назначено на 18 апреля.





На момент публикации материала получить комментарий директора «ВДТ Строя» Андрея Андреева не удалось — сперва руководитель компании попросил перезвонить, а после его секретарь сообщила, что он уехал на объект.





Аквапарк «Аквамир» открылся в октябре 2016 года. Его создатель Пётр Овчинников называл его крупнейшим аквапарком в стране.