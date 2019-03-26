На перекрёстке Красного проспекта и Крылова начали брать деньги за парковку

При этом первый час и ночная парковка будут по-прежнему бесплатными

О создании платной парковки на Красном проспекте стало известно в январе 2018 года
О создании платной парковки на Красном проспекте стало известно в январе 2018 года


Сегодня, 26 марта, парковка на перекрёстке Красного проспекта и улицы Крылова в центре Новосибирска стала платной.


«Парковка рассчитана на 43 машино-места, в том числе четыре места для инвалидов. Режим работы — круглосуточно», — сообщили в мэрии Новосибирска.


Стоимость парковки с 7:00 до 21:00 составляет 100 рублей в час, при этом первый час — бесплатно. С 21:00 до 7:00 стоянка бесплатна.


В тестовом режиме парковка работала уже в начале марта, и до сегодняшнего дня стоянка была бесплатной.


О том, что на пересечении Красного проспекта и улицы Крылова появится платная парковка, стало известно в конце января 2018 года. В начале февраля на улице Орджоникидзе, 18 открылась новая платная парковка, рассчитанная на 36 мест.

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