Не то сына, не то дочь: зоопарк предложил новосибирцам угадать пол белых медвежат
В самом зоопарке этого ещё не знают — ветеринары осмотрят двойняшек до конца недели
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило предложил горожанам угадать пол двух новорожденных белых медвежат. По правилам конкурса нужно написать свой вариант «мальчик+мальчик», «мальчик+девочка» или «девочка+девочка».
Двойняшки появились на свет ещё 11 декабря, в начале марта медведица Герда стала выпускать детёнышей на короткие прогулки недалеко от берлоги. Однако какого они пола, до сих пор неизвестно даже ветеринарам зоопарка: чтобы врачи могли осмотреть малышей, их нужно изолировать от мамы-медведицы.
«Пока не могу подсказать, [когда будет осмотр], вопрос решается. Надеемся, что до конца недели. Всё замечательно — медвежата растут и развиваются», — рассказала корреспонденту НГС заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.
В пятницу, 29 марта, зоопарк обещает подвести итоги конкурса и выбрать 10 подписчиков, предложивших правильные варианты. Десятке победителей подарят пригласительные билеты в зоопарк на двоих, билет в океанариум и сувениры.
О рождении медвежат зоопарк объявил 19 февраля, но почти месяц никого не подпускал близко к вольеру — только две недели назад вокруг логова мамы и медвежат убрали ограждения, теперь мишек можно рассмотреть вблизи.
Дарья Януш
Фото Владимира Шадрина