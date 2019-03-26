Не то сына, не то дочь: зоопарк предложил новосибирцам угадать пол белых медвежат

В самом зоопарке этого ещё не знают — ветеринары осмотрят двойняшек до конца недели

Какого пола медвежата, знает только медведица Герда





Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило предложил горожанам угадать пол двух новорожденных белых медвежат. По правилам конкурса нужно написать свой вариант «мальчик+мальчик», «мальчик+девочка» или «девочка+девочка».





Двойняшки появились на свет ещё 11 декабря, в начале марта медведица Герда стала выпускать детёнышей на короткие прогулки недалеко от берлоги. Однако какого они пола, до сих пор неизвестно даже ветеринарам зоопарка: чтобы врачи могли осмотреть малышей, их нужно изолировать от мамы-медведицы.





«Пока не могу подсказать, [когда будет осмотр], вопрос решается. Надеемся, что до конца недели. Всё замечательно — медвежата растут и развиваются», — рассказала корреспонденту НГС заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.









В пятницу, 29 марта, зоопарк обещает подвести итоги конкурса и выбрать 10 подписчиков, предложивших правильные варианты. Десятке победителей подарят пригласительные билеты в зоопарк на двоих, билет в океанариум и сувениры.





О рождении медвежат зоопарк объявил 19 февраля, но почти месяц никого не подпускал близко к вольеру — только две недели назад вокруг логова мамы и медвежат убрали ограждения, теперь мишек можно рассмотреть вблизи.