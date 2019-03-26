В Железнодорожном районе проверят управляющие компании — горожан заставляли платить за услуги дважды

В прокуратуре считают, что некоторые управляющие организации начисляют плату за вывоз мусора в составе жилищных услуг





Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска решила проверить, правильно ли жильцам многоквартирных домов начисляют плату за вывоз мусора.





Под масштабную проверку попадут управляющие компании и ТСЖ Железнодорожного района. В ведомстве считают, что жители района могут столкнуться с двойными начислениями. Об этом корреспонденту НГС сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Хоменко.





Он напомнил, что с начала этого года плата за вывоз мусора перестала входить в состав услуг по содержанию жилья и перешла в перечень коммунальных услуг. Плату за неё начисляют отдельно — её размер утверждается областным департаментом по тарифам Новосибирской области. При этом некоторым жильцам счета за эти услуги выставляли дважды.





«Имеют место быть факты двойного начисления платы за данную услугу — и в составе содержания жилья, в размере, установленном решением общего собрания [собственников], и отдельно как за коммунальную услугу.





Как показал анализ состояния законности на поднадзорной территории Железнодорожного района Новосибирска, такие нарушения носят распространённый характер, встречаются довольно часто, поэтому в настоящее время прокуратурой Железнодорожного района по поручению прокуратуры Новосибирской области инициирована масштабная проверка управляющих организаций», — рассказал Андрей Хоменко.





По его словам, о двойных начислениях в прокуратуре знают из разных источников, но назвать конкретных нарушителей пока не берутся — результаты проверки обнародуют, когда она завершится.





Если управляющую компанию или ТСЖ уличат в двойных начислениях, то прокуратура будет требовать, чтобы нарушители сделали перерасчёт и вернули горожанам необоснованно начисленные деньги за вывоз мусора, добавил помощник прокурора района.