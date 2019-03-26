В Железнодорожном районе проверят управляющие компании — горожан заставляли платить за услуги дважды
В прокуратуре считают, что некоторым горожанам начислили двойную плату за вывоз мусора
Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска решила проверить, правильно ли жильцам многоквартирных домов начисляют плату за вывоз мусора.
Под масштабную проверку попадут управляющие компании и ТСЖ Железнодорожного района. В ведомстве считают, что жители района могут столкнуться с двойными начислениями. Об этом корреспонденту НГС сообщил помощник прокурора Железнодорожного района Андрей Хоменко.
Он напомнил, что с начала этого года плата за вывоз мусора перестала входить в состав услуг по содержанию жилья и перешла в перечень коммунальных услуг. Плату за неё начисляют отдельно — её размер утверждается областным департаментом по тарифам Новосибирской области. При этом некоторым жильцам счета за эти услуги выставляли дважды.
«Имеют место быть факты двойного начисления платы за данную услугу — и в составе содержания жилья, в размере, установленном решением общего собрания [собственников], и отдельно как за коммунальную услугу.
Как показал анализ состояния законности на поднадзорной территории Железнодорожного района Новосибирска, такие нарушения носят распространённый характер, встречаются довольно часто, поэтому в настоящее время прокуратурой Железнодорожного района по поручению прокуратуры Новосибирской области инициирована масштабная проверка управляющих организаций», — рассказал Андрей Хоменко.
По его словам, о двойных начислениях в прокуратуре знают из разных источников, но назвать конкретных нарушителей пока не берутся — результаты проверки обнародуют, когда она завершится.
Если управляющую компанию или ТСЖ уличат в двойных начислениях, то прокуратура будет требовать, чтобы нарушители сделали перерасчёт и вернули горожанам необоснованно начисленные деньги за вывоз мусора, добавил помощник прокурора района.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова