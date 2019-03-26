Снова с нами: в Новосибирске ожила легендарная яма на Котовского

Яма переехала в другое место и снова пишет в Twitter

Яма на Котовского сместилась с перекрёстка в сторону Геодезической
Яма на Котовского сместилась с перекрёстка в сторону Геодезической


Сегодня, 26 марта, после долгого молчания в «Твиттере» ожил аккаунт новосибирской ямы на Котовского, которая ежегодно появляется на перекрёстке с улицей Геодезической.


Сегодня в аккаунте ямы в Twitter появилось два сообщения — в одном из них яма здоровается со своими подписчиками, а во втором рассказывает, что теперь рядом с ней разливается большая лужа.


«После прошлогоднего "капитального" ремонта к яме на Котовского добавился аквапарк на Котовского. Как говорится, нет худа без добра!» — такой пост появился в аккаунте вместе с видео, на котором снята лужа.



«В прошлом году сделали как бы капитальный ремонт и было заявлено, что, во-первых, будет дорожное покрытие исправлено, во-вторых, будет сделан специальный уклон, чтобы не скапливалась вода. Что по факту произошло: когда ремонт сделали, ещё в прошлом году, после любого мало-мальского дождя на этом участке, где яма была непосредственно в том году, скапливается вода — и перейти дорогу невозможно, не промочив ноги», — рассказал корреспонденту НГС создатель аккаунта Ямы Дмитрий Мишин.


Предыдущий пост был опубликован летом 2018 года — уже тогда там шла речь об аквапарке на Котовского.


Мишин добавил, что яма после ремонта, который сделали на улице Котовского в прошлом году, переместилась ближе к улице Геодезической.


Яма на перекрестке улиц Котовского и Геодезической появилась в 2015 году. Тогда дорогу отремонтировали и положили новый асфальт, однако после зимы большая яма снова появилась на том же месте.


В апреле 2016 года Дмитрий Мишин создал этот аккаунт. После этого дорожники неоднократно пытались засыпать и отремонтировать яму, но она возникала снова.


Накануне НГС проехал по городу и составил самый необъективный рейтинг новосибирских дорог — в него вошли места, где водители могут испытать ужас

Прочтений: 284

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено