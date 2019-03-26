Снова с нами: в Новосибирске ожила легендарная яма на Котовского

Яма переехала в другое место и снова пишет в Twitter

Яма на Котовского сместилась с перекрёстка в сторону Геодезической





Сегодня, 26 марта, после долгого молчания в «Твиттере» ожил аккаунт новосибирской ямы на Котовского, которая ежегодно появляется на перекрёстке с улицей Геодезической.





Сегодня в аккаунте ямы в Twitter появилось два сообщения — в одном из них яма здоровается со своими подписчиками, а во втором рассказывает, что теперь рядом с ней разливается большая лужа.





«После прошлогоднего "капитального" ремонта к яме на Котовского добавился аквапарк на Котовского. Как говорится, нет худа без добра!» — такой пост появился в аккаунте вместе с видео, на котором снята лужа.





После прошлогоднего «капитального» ремонта к Яме на Котовского добавился Аквапарк на Котовского.

Как говорится, нет худа без добра! pic.twitter.com/sgVeQa2wtn — Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) 26 марта 2019 г.





«В прошлом году сделали как бы капитальный ремонт и было заявлено, что, во-первых, будет дорожное покрытие исправлено, во-вторых, будет сделан специальный уклон, чтобы не скапливалась вода. Что по факту произошло: когда ремонт сделали, ещё в прошлом году, после любого мало-мальского дождя на этом участке, где яма была непосредственно в том году, скапливается вода — и перейти дорогу невозможно, не промочив ноги», — рассказал корреспонденту НГС создатель аккаунта Ямы Дмитрий Мишин.





Предыдущий пост был опубликован летом 2018 года — уже тогда там шла речь об аквапарке на Котовского.





Мишин добавил, что яма после ремонта, который сделали на улице Котовского в прошлом году, переместилась ближе к улице Геодезической.





Яма на перекрестке улиц Котовского и Геодезической появилась в 2015 году. Тогда дорогу отремонтировали и положили новый асфальт, однако после зимы большая яма снова появилась на том же месте.





В апреле 2016 года Дмитрий Мишин создал этот аккаунт. После этого дорожники неоднократно пытались засыпать и отремонтировать яму, но она возникала снова.





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