Мужчина выпал с 5-го этажа на Вокзальной магистрали

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи

Выпавшего мужчину нашли возле дома на Вокзальной магистрали
Выпавшего мужчину нашли возле дома на Вокзальной магистрали


В ночь на вторник, 26 марта, мужчина упал c высоты в Железнодорожном районе Новосибирска. В случившемся разбираются следователи.


Происшествие случилось около часа ночи по адресу Вокзальная магистраль, 11, сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


«С пятого этажа жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирска, выпал 46-летний мужчина», — прокомментировал Дмитрий Чечулин.


Он добавил, что следователи проводят проверку по этому случаю, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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