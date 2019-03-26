подробности

Новосибирский фехтовальщик на коляске выиграл две медали этапа Кубка мира

Спортсмен соревновался на саблях и шпагах

Сборную России на соревнованиях представлял 21 спортсмен, в том числе шестеро новосибирцев
Сборную России на соревнованиях представлял 21 спортсмен, в том числе шестеро новосибирцев


Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров в личном первенстве завоевал золотую и бронзовую медали на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Первенство проходило в Италии.


Бронзовую награду спортсмен завоевал в соревнованиях на саблях: в бою за выход в финал он уступил сопернику из Украины и занял третье место. Затем Максим Шабуров продолжил борьбу на шпагах, в финале состязаний смог победить соперника из Великобритании и получил золотую медаль. 



Максим Шабуров выиграл золотую медаль в состязании на шпагах
Максим Шабуров выиграл золотую медаль в состязании на шпагах


«Я был очень сильно подготовлен к этому старту, я знал, что привезу медаль, вопрос заключался в том, какую медаль. Сейчас идёт отбор на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Все соперники тренируются упорно, не жалея сил, все очень сильные и опытные», — сообщил корреспонденту НГС Максим Шабуров. 


По словам спортсмена, следующие соревнования, на которые он собирается поехать, — чемпионат России. А после — следующий этап Кубка мира, который пройдёт в Бразилии. 


В феврале этого года Максим Шабуров в личном первенстве завоевал две бронзовые медали на Всемирных играх колясочников и ампутантов IWAS, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах.

Прочтений: 232

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено