Новосибирский фехтовальщик на коляске выиграл две медали этапа Кубка мира

Сборную России на соревнованиях представлял 21 спортсмен, в том числе шестеро новосибирцев





Фехтовальщик из Новосибирска Максим Шабуров в личном первенстве завоевал золотую и бронзовую медали на этапе Кубка мира по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Первенство проходило в Италии.





Бронзовую награду спортсмен завоевал в соревнованиях на саблях: в бою за выход в финал он уступил сопернику из Украины и занял третье место. Затем Максим Шабуров продолжил борьбу на шпагах, в финале состязаний смог победить соперника из Великобритании и получил золотую медаль.









Максим Шабуров выиграл золотую медаль в состязании на шпагах





«Я был очень сильно подготовлен к этому старту, я знал, что привезу медаль, вопрос заключался в том, какую медаль. Сейчас идёт отбор на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. Все соперники тренируются упорно, не жалея сил, все очень сильные и опытные», — сообщил корреспонденту НГС Максим Шабуров.





По словам спортсмена, следующие соревнования, на которые он собирается поехать, — чемпионат России. А после — следующий этап Кубка мира, который пройдёт в Бразилии.





В феврале этого года Максим Шабуров в личном первенстве завоевал две бронзовые медали на Всемирных играх колясочников и ампутантов IWAS, которые проходили в Объединенных Арабских Эмиратах.

