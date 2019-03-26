Молодой режиссёр из Новосибирска получил премию от Путина

Всего награды удостоены три человека

Владимир Путин присудил премию трём деятелям искусства





Вечером в понедельник, 25 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры. В список попал новосибирский театральный режиссёр Сергей Чехов.





«Присвоить почётное звание лауреата премии Президента Российской Федерации <...> Чехову Сергею Вадимовичу, режиссёру — за вклад в развитие традиций отечественной театральной школы», — говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.







Помимо Сергея Чехова премии удостоились архитектор Николай Переслегин и главный дирижёр Ростовской областной филармонии Валентин Урюпин.





Справка: Сергей Чехов родился в Новосибирске в 1985 году. В 2014-м он закончил Новосибирский государственный театральный институт. Ещё в студенчестве поставил спектакль «Diptico. Натюрморт с женщиной» и организовал лабораторию молодой режиссуры «Герой.21».





Также основал лабораторию «Асфальт-театр» в Новосибирске, в рамках которой продвигал свои проекты на свободных площадках города. С 2015 года режиссёр ставит спектакли по всей России. Является номинантом премий «Прорыв» и «Золотая маска».