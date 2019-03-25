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Новосибирцы устроили странные танцы под электронную музыку в вагоне метро

Они хотели поднять настроение другим пассажирам

Мужчины пояснили, что хотели поделиться с попутчиками хорошим настроением
Мужчины пояснили, что хотели поделиться с попутчиками хорошим настроением


Вечером в понедельник, 25 марта, семеро новосибирцев устроили танцы в одном из вагонов метро. Корреспондент НГС стал свидетелем необычного представления.


— Я зашёл на станции «Красный проспект». Они уже танцевали и делали это до станции «Площадь Маркса», — рассказал он. — Когда они закончили, другие пассажиры были просто в восторге.



Всего в необычных танцах приняли участие семеро мужчин. Они танцевали в вагоне и ходили «паровозиком» под электронную музыку. Как пояснил один из участников, Дмитрий, это не было запланированной акцией:


— Это было искреннее желание поделиться хорошим настроением и хорошей энергией с другими, — пояснил он.


В конце января новосибирцы повторили танец популярной корейской группы в кинотеатре «Победа» в честь эксклюзивного показа фильма-концерта «BTS: Love Yourself Tour in Seoul».

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