Новосибирцы устроили странные танцы под электронную музыку в вагоне метро

Мужчины пояснили, что хотели поделиться с попутчиками хорошим настроением





Вечером в понедельник, 25 марта, семеро новосибирцев устроили танцы в одном из вагонов метро. Корреспондент НГС стал свидетелем необычного представления.





— Я зашёл на станции «Красный проспект». Они уже танцевали и делали это до станции «Площадь Маркса», — рассказал он. — Когда они закончили, другие пассажиры были просто в восторге.









Всего в необычных танцах приняли участие семеро мужчин. Они танцевали в вагоне и ходили «паровозиком» под электронную музыку. Как пояснил один из участников, Дмитрий, это не было запланированной акцией:





— Это было искреннее желание поделиться хорошим настроением и хорошей энергией с другими, — пояснил он.





В конце января новосибирцы повторили танец популярной корейской группы в кинотеатре «Победа» в честь эксклюзивного показа фильма-концерта «BTS: Love Yourself Tour in Seoul».