Совсем обеднели: на весь Новосибирск куплен только один «Майбах», и тот с пробегом

С начала года новосибирцы купили всего один роскошный Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Maybach — самый востребованный автомобиль в сегменте люкс





В Новосибирске с начала года продан только один автомобиль сегмента Luxury, и то на вторичном рынке. Это произошло на фоне общего снижения продаж люксовых автомобилей в России — падение спроса составило 16,3%, по всей стране реализовано 144 новые машины.





«За январь-февраль 2019 года на вторичном рынке в Новосибирской области был перепродан только 1 автомобиль сегмента люкс — Mercedes-Benz Maybach S-Class», — рассказала Виктория Лобода, специалист отдела информации аналитического агентства «Автостат».







Новый Mercedes-Benz Maybach S-Class стоит от 9 240 000 рублей. Прошлогодний автомобиль такой же модели с пробегом 4 тысячи километров стоит за 8 500 000 рублей — такой продаётся на auto.ru.





По данным статистики, в 2018 году в Новосибирске было продано 8 новых «Майбахов». А всего на учете состояло 77 люксовых машин, в том числе 35 Bentley, 17 Mercedes-Maybach, 6 Rolls-Royce, 3 Lamborghini и 3 Ferrari.





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