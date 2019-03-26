Восемь десятков домов на обоих берегах останутся без отопления из-за ремонта теплотрасс

Некоторым горожанам придётся обходиться без тепла и горячей воды до полуночи

Под отключение попадут 82 многоквартирных дома и другие объекты — в некоторых зданиях отопления не будет до 24:00





Сегодня, 26 марта, в Новосибирске 82 многоквартирных дома в Ленинском и Дзержинском районах останутся без отопления и горячей воды.







«Причина: ремонтные работы по устранению дефектов на магистральных участках трубопровода», — сообщили в «Сибирской генерирующей компании».







В СГК уточнили, что в Дзержинском районе с 9:00 до 20:00 тепла и горячей воды не будет в 39 многоквартирных домах. В Ленинском районе попадут под отключение 58 объектов, в числе которых 43 многоквартирных дома. Без горячей воды и отопления их жильцам придётся провести 14 часов — с 10:00 до 24:00.







Публикуем карту отключений:









Ранее в СГК сообщили, что новосибирцам придётся доплатить за тепло — в этом виновата холодная зима.

