Новосибирская художница написала голый автопортрет с полуобнажённым Пушкиным

Анастасия Отришко работает в жанре автопортрета в стиле ню, но теперь рядом с ней и великий поэт

Художница Анастасия Отришко написала картину с полуобнажённым поэтом Пушкиным и обнажённой собой





Новосибирская художница Анастасия Отришко написала картину «Неспящая царевна» с полуобнажённым Александром Пушкиным — на картине изображена сама художница без одежды, сидящая лицом к лицу к поэту.







«Мне очень захотелось показать, что мужчине важно быть лучшим. И параллели я провела именно с Пушкиным. Это просто как по щелчку: лучший русский поэт — сразу все вспоминают Пушкина. <…> Пушкин был гениальным, и женщины его ценили за гениальность. Ему прощалось очень многое: он ничего не умел по дому сделать, никакие бытовые вещи… И на самом деле есть за что прощать эту всю ерунду. И вот с мужчинами современными и со своим, во-первых, я такую параллель тоже провожу: <…> вот эти все вещи мелкие прощаются, когда твой мужчина гений. Гений в том, чем он занимается. <…> То, к чему ты прикасаешься, будь в этом идеально и максимально хорош. Для меня это гений», — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Отришко.







Новая картина будет изготовлена специально для концептуальной вечеринки «Кутёж по-русски»





Работа «Неспящая красавица» выполнена маслом, её размер — 60x50 см. Картина написана за 2 дня к концептуальному шоу «Кутёж по-русски», которое пройдёт по мотивам сказок Пушкина в лофте «Мельница» в начале апреля. На вечеринке, по словам Отришко, соберутся лучшие рестораторы, будут представлены оперные и балетные номера, приедет популярный битбоксер, а несколько модных художников выставят свои картины на аукцион и т. д.







Эту работу купили после первой персональной выставки картин Отришко, написанных в жанре автопортрета в стиле ню





В начале февраля Анастасия Отришко организовала первую персональную выставку картин, написанных в жанре автопортрета в стиле ню. Любую из работ можно было купить по цене в пределах 60 тысяч рублей. По окончании выставки одна картина была продана, а ещё на несколько работ художница получила заказ.