В Новосибирск пригнали пушки и ракетные комплексы для парада 9 Мая

Репетиции с техникой пройдут на военном аэродроме в Толмачёво

Гаубицы и ракетные комплексы примут участие в Параде Победы 9 мая (на фото — гаубицы «Мста-Б»)





В Новосибирск из Кемеровской области привезли гаубицы «Мста-Б» и ракетные комплексы «Ураган» — они примут участие в параде в честь Дня Победы.





Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.





«Расчеты "Ураган" и буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" артиллерийского соединения <...> совершили марш в составе механизированной колонны из места постоянной дислокации в Кемеровской области, преодолев почти 200 километров.





На данный момент военнослужащие начали подготовку военной техники к проведению репетиций механизированной колонны, которые будут проходить на территории военного аэродрома Толмачёво», — уточнили в пресс-службе.





Сейчас военные начали подготовку техники (на фото — РСЗО «Ураган»)





Всего на 9 Мая по Красному проспекту проедет примерно 50 единиц военной техники, рассказали в пресс-службе ЦВО.





«Бронированные автомобили марки "Тигр", "БТР", комплексы "С-400", "Искандер", "Панцирь-С1", самоходные артиллерийские установки "НОНА-СВК", ракетные системы залпового огня "Град", армейские мотовездеходы марки АМ-1 и боевые машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс"», — анонсировали в пресс-службе.





В прошлом году в Параде Победы участвовало около 40 единиц боевой техники — жителям города впервые показали новейшую артиллерийскую установку 2С23 «Нона-СВК».