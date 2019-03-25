Раздали 600 миллионов: мэрия выбрала подрядчиков для ремонта городских дорог

Работы должны будут выполнить до осени 2019 года





Мэрия Новосибирска определила подрядчиков, которые займутся ремонтом городских дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». Работы должны закончить к осени этого года.





Информация об окончании торгов появилась на сайте госзакупок 23 марта — всего власти размещали 5 лотов с начальной ценой 682,8 миллиона рублей. В итоге торгов общая цена опустилась до 640 миллионов рублей.





Два контракта достались компании «Перлит строй», которая занимается реконструкцией Михайловской набережной, — компания отремонтирует улицу Фабричную от железнодорожного путепровода на площади инженера Будагова до развилки Димитровского моста и улицу Большевистскую от дома № 48 до Выборной.





Участок Бердского шоссе от улицы Одоевского до проспекта Строителей достался компании «Дорсиб Плюс» — одному из крупнейших подрядчиков в регионе по ремонту дорог, которая в 2017 году выполняла ремонт улицы Никитина.





Две улицы достанутся компании «ДорСтройФлот» — улица Гоголя от Мичурина до Ипподромской и улица Фрунзе на участке от Советской до Кошурникова. А участок на улице Жуковского от улицы Плановой до Мочищенского шоссе отдали «СоюзДорСтрою». В 2017 году «ДорСтройФлот» и «СоюзДорСтрой» стали подрядчиками по благоустройству 126 дворов.





«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта по 2 сентября 2019 года», — отмечается в каждой из госзакупок.







В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что общая протяжённость заявленных на аукцион дорог — 17,73 километра.







Во время аукциона индивидуальный предприниматель из Волгограда Антон Евдокимов пожаловался в управление Федеральной антимонопольной службы — он посчитал, что заказчик нарушил законодательство. «Обращаем внимание, что комплексы фотовидеофиксации не относятся к безопасности и качеству дорог, а являются мерой безопасности дорожного движения. Помимо прочего, заказчиком нарушены требования к используемым товарам, в том числе к товарам, входящим в их состав», — говорится в тексте жалобы.





Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, жалобы Евдокимова были отклонены.