Раздали 600 миллионов: мэрия выбрала подрядчиков для ремонта городских дорог

Подряды достались крупным компаниям — им предстоит отремонтировать 17 километров дорог

Работы должны будут выполнить до осени 2019 года
Работы должны будут выполнить до осени 2019 года


Мэрия Новосибирска определила подрядчиков, которые займутся ремонтом городских дорог по программе «Безопасные и качественные дороги». Работы должны закончить к осени этого года.


Информация об окончании торгов появилась на сайте госзакупок 23 марта — всего власти размещали 5 лотов с начальной ценой 682,8 миллиона рублей. В итоге торгов общая цена опустилась до 640 миллионов рублей.


Два контракта достались компании «Перлит строй», которая занимается реконструкцией Михайловской набережной, — компания отремонтирует улицу Фабричную от железнодорожного путепровода на площади инженера Будагова до развилки Димитровского моста и улицу Большевистскую от дома № 48 до Выборной.


Участок Бердского шоссе от улицы Одоевского до проспекта Строителей достался компании «Дорсиб Плюс» — одному из крупнейших подрядчиков в регионе по ремонту дорог, которая в 2017 году выполняла ремонт улицы Никитина


Две улицы достанутся компании «ДорСтройФлот» — улица Гоголя от Мичурина до Ипподромской и улица Фрунзе на участке от Советской до Кошурникова. А участок на улице Жуковского от улицы Плановой до Мочищенского шоссе отдали «СоюзДорСтрою». В 2017 году «ДорСтройФлот» и «СоюзДорСтрой» стали подрядчиками по благоустройству 126 дворов.


«Сроки завершения работ: с даты заключения муниципального контракта по 2 сентября 2019 года», — отмечается в каждой из госзакупок.


В пресс-центре мэрии Новосибирска уточнили, что общая протяжённость заявленных на аукцион дорог — 17,73 километра.


Во время аукциона индивидуальный предприниматель из Волгограда Антон Евдокимов пожаловался в управление Федеральной антимонопольной службы — он посчитал, что заказчик нарушил законодательство. «Обращаем внимание, что комплексы фотовидеофиксации не относятся к безопасности и качеству дорог, а являются мерой безопасности дорожного движения. Помимо прочего, заказчиком нарушены требования к используемым товарам, в том числе к товарам, входящим в их состав», — говорится в тексте жалобы.


Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, жалобы Евдокимова были отклонены.

Прочтений: 1315

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (48)48
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено