«Сказали, вымогатели будут звонить»: сибирячку обокрали на кладбище во время похорон её матери

Ей предлагали выкупить украденное, а в администрации кладбища сказали, что такое бывает часто

Участники похорон нередко становятся жертвами краж 
Участники похорон нередко становятся жертвами краж 


Жительница Новосибирска рассказала о том, что её машину обокрали на кладбище — за документы вымогали 5 тысяч рублей.


Как рассказала НГС жительница Академгородка Вероника, кража произошла днём 21 марта на похоронах её матери — машина, из которой похитили документы, стояла прямо у ворот Южного кладбища на улице Арбузова.


«Сын поехал на моей машине впереди эскорта, я ехала в катафалке вместе с мамой. Сын, когда приехал на кладбище, он бросил машину у ворот, и ровно от ворот 100 метров — там было место погребения. Он закрыл машину и, честно говоря, просто не подумал о том, что надо всё оттуда вытащить. Глупо сделал, но оставил там свою борсетку. Машина тонированная была, и чтобы её заметить, это нужно было очень близко подходить и стараться увидеть, что там лежит. <...> В момент захоронения, именно когда маму опускали в землю, у сына ключ был, и раздался такой сигнал, знаете, сигнализация когда срабатывает на звук. Он [потом уже] говорит: "Мам, ну что, я должен был бросить момент похорон и побежать смотреть машину?". Когда всё закончилось, идём к машине, родственники вокруг все, я открываю дверь машины и вижу, что она вся в стёклах. И тут мы все понимаем, что в машине разбито стекло», — рассказала Вероника.


По её словам, воры вытащили из Toyota RAV4 борсетку с деньгами, ключами от дома и лекарствами, а также пакет с документами, среди которых был акт об участке и свидетельство о смерти. Женщина вызвала полицейских, которые сказали, что таких случаев много и виноваты в этом сами пострадавшие — ценные вещи нужно было брать с собой. «Нам сказали ждать звонка, вымогатели будут звонить», — рассказала Вероника. В администрации кладбища ей тоже рассказали, что такое случается, но ничем помочь не смогли — камер на территории кладбища нет.


Через два дня сыну Вероники написал незнакомый мужчина во «ВКонтакте» — он спросил, не терял ли тот документы, и рассказал, что нашёл их, и попросил приехать. «Мы поехали, человек в посёлке Геологов утверждает, что нашёл эти документы за остановкой "Новый посёлок", как из Бердска ехать. Сказал, что они валялись: паспорт, ключи связка, паспорт аккуратно вытащен из бумажника, свидетельство на машину и права сына. 


Этот человек стал вымогать у нас пять тысяч. Я его пристыдила, сказала, что "вы понимаете, что у нас украли деньги, у нас беда, <...> вы вообще человек или как?


Я сейчас вызову полицию и будем выяснять, откуда вы вообще их взяли, эти документы". И тогда он отступил. <...> В итоге он отдал, мы его поблагодарили», — добавила Вероника. После этого они поехали на остановку, но ничего больше там не нашли. Сотрудники полиции к ним приезжать отказались, предложив написать ещё одно заявление. 


«Складывается впечатление, что отслеживают момент погребения, когда люди все входят в шок, и вот в этот момент сработала сигнализация. Мы не придали значения, к сожалению. <...> Есть ощущение, что как-то связано: мой звонок в администрацию кладбища [и письмо от незнакомца, нашедшего документы]», — поделилась подозрениями Вероника.


В руководстве кладбища от комментариев для НГС по поводу кражи отказались, отправив в МКУ «Ритуальные услуги», которое обслуживает семь кладбищ Новосибирска, в том числе Южное. Его директор, Сергей Авдюнин, попросил адресовать вопросы в пресс-центр мэрии. Ответ на официальный запрос в мэрию ещё не пришёл. 


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС пояснили, что сейчас полицейские ищут подозреваемых. «Подобный вид преступления — кражи и грабежи из автомобилей — характерны для мест массового скопления людей и автомобилей. Это могут быть кладбища, какие-то развлекательные, спортивные сооружения и так далее. Следует напомнить людям, что в случае оставления автомобиля на улице не стоит оставлять сумки, деньги или дорогие вещи, потому что это может стать лёгкой добычей для злоумышленников», — отметили в пресс-службе областной полиции.


Недавно в Новосибирске появился серийный вор, который крадёт в больницах и офисах, — недавно он попался на камеру видеонаблюдения

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