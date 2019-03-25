Единственный ресторан на крыше небоскрёба объявил о закрытии

«Небо» — единственный высотный ресторан города. Больше заведений с такими панорамами в Новосибирске пока нет





Ресторан «Небо» на крыше бизнес-центра «Кобра» объявил о закрытии. Владельцы отчаялись зазывать солидных клиентов на 25-й этаж и хотят открыть на этом месте заведение для более широкой публики.







Ресторан «Небо» находится в павильоне, который построен на крыше бизнес-центра «Кобра» на проспекте Димитрова. Чтобы попасть туда, нужно сначала на лифте подняться на 22-й этаж, а потом ещё 3 этажа преодолеть пешком, зайдя по дороге в гардероб на 24-м этаже.







Основным достоинством «Неба» с самого начала были виды из окон. По этой причине «Небо», рассчитанное на 70 мест, часто использовалось для не особенно многолюдных свадеб, романтических свиданий и т. д.







Заведение пользовалось популярностью прежде всего как место для романтического ужина





Как рассказала создатель и руководитель заведения Елена Красильникова, «Небо» работает последние две недели, после чего помещение будет закрыто на реконструкцию. Вместо ресторана с белыми скатертями и ценами выше средних на этой площадке откроется новое заведение более демократичного формата.







Елена Красильникова отказалась назвать имя нового проекта, сообщив только, что принципиальным его отличием станет появление в ресторане кальянов и ориентация на более молодёжную клиентуру.







Несмотря на наличие пространства для организации открытой площадки, заведению не удалось договорится об этом с владельцем здания





Руководитель «Неба» признаёт, что посетители ресторана регулярно жалуются на необходимость подниматься пешком с 22-го до 25-го этажа. При этом в ресторане, как и в других заведениях общественного питания, запрещено курить. «Сейчас у нас, чтобы покурить, придётся спуститься на первый этаж и выйти на улицу», — говорит ресторатор.





Хозяева заведения рассчитывают на то, что для более молодежной клиентуры подъем по лестнице на три этажа будет меньшей проблемой





Ресторан «Небо» был открыт в конце 2011 года и сейчас является единственным высотным заведением города. Ближайшим его соперником можно считать только ресторан RAGU, который занимает 8-й и 9-й этажи бизнес-центра «Бутон» на Красном проспекте.

