Единственный ресторан на крыше небоскрёба объявил о закрытии

На 25-м этаже может появиться новое заведение для публики поскромнее

«Небо» — единственный высотный ресторан города. Больше заведений с такими панорамами в Новосибирске пока нет 
«Небо» — единственный высотный ресторан города. Больше заведений с такими панорамами в Новосибирске пока нет 


Ресторан «Небо» на крыше бизнес-центра «Кобра» объявил о закрытии. Владельцы отчаялись зазывать солидных клиентов на 25-й этаж и хотят открыть на этом месте заведение для более широкой публики.


Ресторан «Небо» находится в павильоне, который построен на крыше бизнес-центра «Кобра» на проспекте Димитрова. Чтобы попасть туда, нужно сначала на лифте подняться на 22-й этаж, а потом ещё 3 этажа преодолеть пешком, зайдя по дороге в гардероб на 24-м этаже.


Основным достоинством «Неба» с самого начала были виды из окон. По этой причине «Небо», рассчитанное на 70 мест, часто использовалось для не особенно многолюдных свадеб, романтических свиданий и т. д.


Заведение пользовалось популярностью прежде всего как место для романтического ужина 
Заведение пользовалось популярностью прежде всего как место для романтического ужина 


Как рассказала создатель и руководитель заведения Елена Красильникова, «Небо» работает последние две недели, после чего помещение будет закрыто на реконструкцию. Вместо ресторана с белыми скатертями и ценами выше средних на этой площадке откроется новое заведение более демократичного формата.


Елена Красильникова отказалась назвать имя нового проекта, сообщив только, что принципиальным его отличием станет появление в ресторане кальянов и ориентация на более молодёжную клиентуру.


Несмотря на наличие пространства для организации открытой площадки, заведению не удалось договорится об этом с владельцем здания
Несмотря на наличие пространства для организации открытой площадки, заведению не удалось договорится об этом с владельцем здания


Руководитель «Неба» признаёт, что посетители ресторана регулярно жалуются на необходимость подниматься пешком с 22-го до 25-го этажа. При этом в ресторане, как и в других заведениях общественного питания, запрещено курить. «Сейчас у нас, чтобы покурить, придётся спуститься на первый этаж и выйти на улицу», — говорит ресторатор.


Хозяева заведения рассчитывают на то, что для более молодежной клиентуры подъем по лестнице на три этажа будет меньшей проблемой
Хозяева заведения рассчитывают на то, что для более молодежной клиентуры подъем по лестнице на три этажа будет меньшей проблемой


Ресторан «Небо» был открыт в конце 2011 года и сейчас является единственным высотным заведением города. Ближайшим его соперником можно считать только ресторан RAGU, который занимает 8-й и 9-й этажи бизнес-центра «Бутон» на Красном проспекте.

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