Новосибирец съездил в Болгарию и завоевал путёвку на чемпионат Европы по тхэквондо

На соревнованиях в Софии Максим Емелькин одержал победу над хозяином турнира

Максим Емелькин через полгода поборется за звание чемпиона Европы среди юношей от 16 до 21 года
Максим Емелькин через полгода поборется за звание чемпиона Европы среди юношей от 16 до 21 года


16-летний новосибирец Максим Емелькин стал победителем международного турнира «МультиЕвропейские Игры» по тхэквондо ВТФ, который завершился в столице Болгарии Софии 24 марта. Победа на этом турнире обеспечила сибиряку путёвку на первенство Европы — европейский турнир назначен на 5 сентября в Швеции.


«Второй и третий [бои] были сложными, в полуфинале и финале мне стало легче бороться. Сейчас буду готовиться к Европе», — рассказал корреспонденту НГС Максим Емелькин сразу после прилёта в Новосибирск.


Всего новосибирский тхэквондист провёл 5 боёв — практически все он завершил досрочно.


«Первый бой был с Хорватией, второй — Греция, потом Норвегия, Кипр, а финальный бой был с болгарином, хозяином турнира. Финальный бой он закончил досрочно — 28:5», — рассказала корреспонденту НГС мама спортсмена Наталья.


Максим Емелькин — спортсмен Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Юноша тренируется в клубе «Мангуста» у Владислава Митрофанова, старшего тренера сборной Новосибирской области по тхэквондо ВТФ.


Минувшие выходные прошли удачно для новосибирских спортсменов — Международный союз биатлонистов признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин.

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