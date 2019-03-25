Новосибирец съездил в Болгарию и завоевал путёвку на чемпионат Европы по тхэквондо
На соревнованиях в Софии Максим Емелькин одержал победу над хозяином турнира
16-летний новосибирец Максим Емелькин стал победителем международного турнира «МультиЕвропейские Игры» по тхэквондо ВТФ, который завершился в столице Болгарии Софии 24 марта. Победа на этом турнире обеспечила сибиряку путёвку на первенство Европы — европейский турнир назначен на 5 сентября в Швеции.
«Второй и третий [бои] были сложными, в полуфинале и финале мне стало легче бороться. Сейчас буду готовиться к Европе», — рассказал корреспонденту НГС Максим Емелькин сразу после прилёта в Новосибирск.
Всего новосибирский тхэквондист провёл 5 боёв — практически все он завершил досрочно.
«Первый бой был с Хорватией, второй — Греция, потом Норвегия, Кипр, а финальный бой был с болгарином, хозяином турнира. Финальный бой он закончил досрочно — 28:5», — рассказала корреспонденту НГС мама спортсмена Наталья.
Максим Емелькин — спортсмен Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Юноша тренируется в клубе «Мангуста» у Владислава Митрофанова, старшего тренера сборной Новосибирской области по тхэквондо ВТФ.
Минувшие выходные прошли удачно для новосибирских спортсменов — Международный союз биатлонистов признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин.
Дарья Януш
Фото предоставлено Максимом Емелькиным