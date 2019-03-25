Бывший депутат Госдумы стал совладельцем НИИ и получил крупный контракт от госкомпании

Александру Абалакову теперь принадлежит почти 30% компании, которая получает крупные подряды

Институт на 29,89% принадлежит бывшему депутату Госдумы, основателю холдинга F1 Александру Абалакову





Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности выиграл многомиллионный контракт в аукционе холдинговой компании «Сухой» — среди акционеров новосибирского института с прошлого года числится бывший депутат Госдумы Александр Абалаков, избиравшийся в нижнюю палату парламента от КПРФ.





Теперь институт будет проектировать и строить резервуарный парк для нефтепродуктов для «Сухого».





Контракт разместила авиационная холдинговая компания «Сухой». Начальная максимальная цена контракта составляла 25,9 миллиона рублей, но в итоге торгов сумма опустилась на миллион. Закупку выиграл АО «Сибпроектнииавиапром», 29,89%, по данным базы «Контур.Фокус», принадлежит бывшему депутату и основателю холдинга F1 Александру Абалакову.





Александр Абалаков представлял Новосибирскую область в Госдуме в 2011–2015 годах. Несколько раз он декларировал самый больший доход, превосходивший заработок других новосибирских депутатов. Так, в 2015 году его доходы составили 6,64 миллиона рублей, а в его собственности находилась квартира площадью 106,2 кв. м и автомобиль Lexus LX 570. В 2016 году Александр Абалаков не прошел в Госдуму из-за недостаточного количества голосов в пользу КПРФ — 19,55% на выборах 18 сентября 2016 года.





«Я пойду в народное хозяйство. <…> Скорее всего, займусь консалтингом в сфере построения организации и корпоративного управления — я этим много раньше занимался», — рассказывал НГС бывший депутат после того, как сдал мандат.







Сам Александр Абалаков подтвердил корреспонденту НГС, что стал акционером новосибирскоо НИИ в прошлом году.





«Когда деятельность в Думе закончилась, законно было [купить акции].





Вообще наше предприятие уникально. В России таких всего три осталось — это наш институт, бывший Московский ГАП (Гипронииавиапром. — Прим. ред.) и в Казани есть такой же институт. К новосибирскому традиционно отошли все проекты, все заводы, которые находились в Сибири и на Средней Азии», — объяснил Абалаков.





По его словам, часто государственные и частные компании обращаются в институт с просьбой помочь в разработке проектной документации.





«То, что касается культуры производства, что касается коллектива, который знает, как поддерживать высокий уровень. Мы, например, проектировали МС-21 в Иркутске.





То, что сейчас вы назвали (контракт на реконструкцию и строительство — Прим. ред.), — это тоже достаточно большой проект, он почти завершён.





Первые, к кому обращаются, — это к нам, потому что именно есть опыт давний, есть знания, есть умения», — заверил бывший депутат Госдумы.





Недавно новосибирский институт теплофизики СО РАН заказал разработку беспилотника за 100 миллионов. А в конце января в интернете появились первые фотографии секретного тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник», который собирают в филиале компании «Сухой» на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.