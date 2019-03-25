В кукольном театре поставили спектакль для взрослых

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Премьера «Похороните меня за плинтусом» состоится на следующей неделе
Вместе с куклами на сцену выйдут актёры в одинаковых тёмных костюмах
В Новосибирском областном театре кукол готовят премьеру спектакля для взрослых «Похороните меня за плинтусом» — в его основу легла одноимённая автобиографическая повесть Павла Санаева.
«Произведение само по себе очень тяжёлое, но мы поэтому и адресуем [спектакль] публике 16+, потому что эта постановка <…> может вообще перевернуть все возможные представления о театре кукол в сознании человека», — рассказала корреспонденту НГС заместитель директора по организации зрителей театра кукол Анна Ощепкова.
По её словам, летом прошлого года труппу театра пополнили семь выпускников Новосибирского государственного театрального института. Их студенческие наработки и легли в основу новой постановки кукольного театра. Кроме вчерашних студентов над спектаклем «Похороните меня за плинтусом» работают и другие артисты из труппы театра.
«Спектакль по произведению Павла Санаева — о сложных взаимоотношениях внутри отдельно взятой семьи, о чувстве вины, которое оказывается главной мотивацией для многих человеческих поступков, о желании вымолить, выпросить, "выбить" прощение и о любви, к которой стремится каждый из героев постановки», — сообщается в анонсе спектакля на сайте кукольного театра.
В анонсе отмечается, что режиссёр-постановщик Эльмира Куриленко убрала из повести часть сюжетных линий, вычленив самое главное — отношения между мальчиком Сашей, его бабушкой и мамой.
Как сообщила Анна Ощепкова, этот спектакль будет очень образным. В постановке участвуют сборные куклы. Например, в качестве туловища бабушки в какой-то момент начинает использоваться ванна, к которой присоединяются руки, ноги и голова. Также частью бабушки может стать, например, холодильник.
«То есть это говорит о том, что всесильная любовь бабушки — она во всём, она из всего состоит», — пояснила Анна Ощепкова.
По её словам, управлять такой куклой будут одновременно несколько актёров. Их тоже можно будет увидеть в спектакле — все они выйдут на сцену вместе с куклами, одетые в одинаковые тёмные рабочие костюмы.
Премьера спектакля состоится на следующей неделе, 6 апреля. На сайте театра билеты на эту постановку продаются по 250 рублей.
Анна Ощепкова добавила, что «Похороните меня за плинтусом» — это уже третий спектакль для взрослой публики в репертуаре Новосибирского областного театра кукол. Весной 2018 года там состоялась премьера «Безумного дня, или женитьбы Фигаро» по пьесе Пьера-Огюстена Карона де Бомарше, а в прошлом месяце в репертуаре появился спектакль «Шинель» по одноимённой повести Николая Гоголя.
Ещё одну большую премьеру сейчас готовят в Новосибирском театре оперы и балета: в апреле его артисты покажут детскую оперу «Красная Шапочка», написанную Цезарем Кюи в 1911 году.
Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой
Я, Бурратино, меееееееедленно снимаю с себя колпачок, затем курточку, и .....
Для взрослых, значит надо значок 18+. Сам уже пожилой, какие для нас есть спектакли?