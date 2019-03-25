В кукольном театре поставили спектакль для взрослых

В Новосибирском областном театре кукол готовят премьеру спектакля для взрослых «Похороните меня за плинтусом» — в его основу легла одноимённая автобиографическая повесть Павла Санаева.

«Произведение само по себе очень тяжёлое, но мы поэтому и адресуем [спектакль] публике 16+, потому что эта постановка <…> может вообще перевернуть все возможные представления о театре кукол в сознании человека», — рассказала корреспонденту НГС заместитель директора по организации зрителей театра кукол Анна Ощепкова.



По её словам, летом прошлого года труппу театра пополнили семь выпускников Новосибирского государственного театрального института. Их студенческие наработки и легли в основу новой постановки кукольного театра. Кроме вчерашних студентов над спектаклем «Похороните меня за плинтусом» работают и другие артисты из труппы театра.

«Спектакль по произведению Павла Санаева — о сложных взаимоотношениях внутри отдельно взятой семьи, о чувстве вины, которое оказывается главной мотивацией для многих человеческих поступков, о желании вымолить, выпросить, "выбить" прощение и о любви, к которой стремится каждый из героев постановки», — сообщается в анонсе спектакля на сайте кукольного театра.

В анонсе отмечается, что режиссёр-постановщик Эльмира Куриленко убрала из повести часть сюжетных линий, вычленив самое главное — отношения между мальчиком Сашей, его бабушкой и мамой.

Как сообщила Анна Ощепкова, этот спектакль будет очень образным. В постановке участвуют сборные куклы. Например, в качестве туловища бабушки в какой-то момент начинает использоваться ванна, к которой присоединяются руки, ноги и голова. Также частью бабушки может стать, например, холодильник.

