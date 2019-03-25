«Встал на средней полосе»: водитель автобуса заблокировал в салоне пассажиров из-за безбилетника

Очевидцы говорят, что одной пассажирке стало плохо

В автобусе № 97 накануне произошёл конфликт из-за безбилетного пассажира
В автобусе № 97 накануне произошёл конфликт из-за безбилетного пассажира


Вечером в воскресенье, 24 марта, автобус № 97 остановился посреди дороги недалеко от универмага «Калининский» в Калининском районе Новосибирска — по сообщению очевидца, кондуктор сказала пассажирам, что дальше автобус не поедет из-за человека, не оплатившего проезд.


«Мы стояли в автобусе, кто-то из пассажиров не хотел рассчитываться. Кондуктор там что-то кричала-кричала, шумела-шумела и говорит: "Всё, автобус дальше не пойдёт". Подошла к водителю, водителю говорит: "Останавливайте". И вот он не доехал даже до светофора, он остановился и стоял. Ну минут 10, наверное, точно стоял автобус», — рассказала корреспонденту НГС свидетельница конфликта Людмила Петрова.


Она пояснила, что инцидент случился в 21:15, автобус ехал от остановки «Горбольница».


После того как автобус остановился, пассажиры просили открыть дверь, чтобы выйти.


«Но он стоял на второй полосе, на средней, — высадить пассажиров невозможно на дорогу: машины вокруг идут. Люди возмущаются, женщине плохо стало, её усадили куда-то там. Она чуть сознание не потеряла, начали возмущаться.


Потом в конце концов поехали, тронулись», — описала ситуацию Людмила Петрова.


По её словам, во время инцидента пассажиры звонили с жалобами в компанию-перевозчика.


В компании «Белмарс», которая работает на маршруте, подтвердили, что вчера в пути случилась заминка. Но, по данным компании, автобус простоял 3 минуты, а не 10.


«Мы сейчас никак прокомментировать не можем. В любом случае будем снимать камеры. Началось внутреннее расследование», — сообщили в компании.


Также в «Белмарсе» подтвердили, что вчера получили звонок с жалобой. После этого в компании связались с водителем — тот сказал, что пассажиры не хотели рассчитываться.


В октябре прошлого года конфликт из-за неоплаченного проезда случился на маршруте № 13 — 14-летнего подростка высадили из автобуса, так как он не успел вовремя достать проездную карту и рассчитаться за проезд.

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