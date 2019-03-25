Тысячи новосибирцев сходили в кино на военную драму о захвате аэропорта

Фильм рассказывает о конфликте в Югославии в 1999 году





Новый фильм Андрея Волгина «Балканский рубеж» стал лидером проката в Новосибирске по итогам минувших выходных. За 4 дня, прошедших с момента премьеры, ленту посмотрели тысячи горожан.





Как рассказала корреспонденту НГС PR-директор кинотеатра «Победа» Лидия Маркова, военная драма обошла по просмотрам популярный мультфильм «Королевский корги» и фильм «Капитан Марвел».





«На выходных у нас было 19 сеансов. 425 человек посмотрели фильм в четверг, в пятницу — 239, а на выходных было 719 человек. Это очень хорошая цифра. Но я думаю, что успех обусловлен ещё тем, что на премьеру фильма к нам приезжал режиссёр картины Андрей Волгин и исполнитель одной из главных ролей Антон Пампушный», — пояснила Лидия Маркова.





В кинотеатре «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» фильм также прошёл с большим успехом.





«В "Люксоре" "Балканский рубеж" стал лидером проката, он собрал почти полторы тысячи зрителей в свой первый уик-энд. Хотя надо признать, что второй по показателям фильм не сильно отстал — "Капитан Марвел" собирает полные залы уже третью неделю подряд», — рассказала Хельга Пирогова, PR-менеджер кинотеатра «Люксор» в Новосибирске.





В кинотеатре «Горизонт» в выходные было всего три сеанса — их посетили 115 человек.





По данным сайта kinopoisk.ru, российско-сербская военная драма «Балканский рубеж» рассказывает о группе специального назначения, которая во время конфликта в Югославии в 1999 году получает приказ взять под свой контроль главный стратегический объект — аэропорт Слатина в Косово — и удержать его любым способом. Продюсером фильма выступил Гоша Куценко, который также исполнил одну из главных ролей в картине. В фильме также снялись Антон Пампушный, Милош Бикович, Равшана Куркова и Гойко Митич.







23 марта в кинотеатре «Победа» состоялась фотосессия с собаками корги в честь выхода в прокат нашумевшего мультфильма «Королевский корги». Мультфильм вызвал конфликт Минкульта и кинопрокатчиков.