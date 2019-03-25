Зима уходит: в Новосибирске задержится тёплая погода
Каждый день в городе будет плюсовая температура
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — по области температура будет подниматься до +7 градусов.
«Погода будет определяться чередованием областей повышенного и пониженного атмосферного давления с фронтами и волновыми возмущениями. Поэтому она будет неустойчивой — с чередованием сухих и влажных периодов», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Завтра, во вторник, 26 марта, синоптики предполагают, что из-за антициклона осадки будут маловероятны. При этом утром возможны туманы, гололедица. Осадки по области ждут 27 марта днём и 28 марта ночью — будет мокрый снег.
В Новосибирске среднесуточные температуры будут близки к 0 градусов, уточнил Ягудин.
Ночные температуры в городе в ближайшие три дня составят
При этом по области дневные температуры будут достигать +7 градусов.
Весеннюю погоду новосибирцы могли ощутить ещё на прошедших выходных — в городе было тепло и без осадков.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова