Новосибирцы принесли цветы в Нарымский сквер в память о пожаре в «Зимней вишне»
На снегу лежат красные гвоздики и детская игрушка
Новосибирцы принесли в Нарымский сквер цветы в память о годовщине страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Лежащие на снегу красные гвоздики и игрушечного птенца сегодня утром заметила одна из читательниц НГС.
Год назад — 25 марта 2018 года — в Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Эта трагедия стала крупнейшей в истории Кузбасса. Спустя два дня после пожара сотни новосибирцев пришли в Нарымский сквер, чтобы почтить память людей, погибших в торговом центре. Участники акции принесли с собой цветы, детские игрушки и зажигали свечи в память о жертвах пожара. Также траурные акции прошли тогда на площади Ленина и в Материнском сквере на Богдана Хмельницкого.
Корреспонденты НГС побывали в Кемерово накануне годовщины трагедии и встретились с пострадавшими, чтобы выяснить, как они пережили этот год, что сейчас находится на месте страшной трагедии и как сейчас обстоит дело с ТЦ в этом шахтёрском городе.
Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС