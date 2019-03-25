Новосибирцы принесли цветы в Нарымский сквер в память о пожаре в «Зимней вишне»

На снегу лежат красные гвоздики и детская игрушка

Сегодня вся страна вспоминает страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек
Сегодня вся страна вспоминает страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек


Новосибирцы принесли в Нарымский сквер цветы в память о годовщине страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».


Лежащие на снегу красные гвоздики и игрушечного птенца сегодня утром заметила одна из читательниц НГС.


Год назад — 25 марта 2018 года — в Кемерово сгорел ТЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Эта трагедия стала крупнейшей в истории Кузбасса. Спустя два дня после пожара сотни новосибирцев пришли в Нарымский сквер, чтобы почтить память людей, погибших в торговом центре. Участники акции принесли с собой цветы, детские игрушки и зажигали свечи в память о жертвах пожара. Также траурные акции прошли тогда на площади Ленина и в Материнском сквере на Богдана Хмельницкого.


Корреспонденты НГС побывали в Кемерово накануне годовщины трагедии и встретились с пострадавшими, чтобы выяснить, как они пережили этот год, что сейчас находится на месте страшной трагедии и как сейчас обстоит дело с ТЦ в этом шахтёрском городе.

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