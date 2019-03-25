Остановили и вручили тряпку: автоинспекторы заставили полтысячи водителей помыть госномера

ГИБДД всю неделю ловила машины с грязными знаками и тонировкой

Всю неделю автоинспекторы заставляли водителей чистить госномера и снимать тонировку с окон
Всю неделю автоинспекторы заставляли водителей чистить госномера и снимать тонировку с окон


Новосибирские автоинспекторы закончили недельную акцию, во время которой экипажи тормозили все автомобили с грязными госномерами и затемнёнными окнами.


«Тонировку и грязные номера все устраняли на месте, но составлялись административные материалы, так как на момент остановки транспортного средства нарушения были», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


По итогам акции, которая началась 18 марта, 407 водителей попались с запрещённой тонировкой, а 505 водителей остановили с грязными госномерами.


В прошлый понедельник автоинспекторы, в частности, останавливали водителей на площади Энергетиков. А в середине прошлой недели, 20 марта, они приехали на площадь Ленина и там раздавали водителям влажные салфетки для протирки номеров.

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