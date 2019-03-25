Новосибирские школьники ушли на каникулы
Они будут отдыхать до конца месяца
В новосибирских школах начались весенние каникулы после завершившейся третьей четверти — они продлятся до 31 марта.
Расписание каникул составили ещё перед началом года, сообщали в пресс-центре мэрии. Это был рекомендуемый график, по которому весенние каникулы были назначены с 23 по 31 марта. Но каждая школа имеет право самостоятельно передвигать расписание каникул.
«С 24-го каникулы», — подтвердили корреспонденту НГС в гимназии
При этом для первоклассников это уже четвёртые каникулы в учебном году. Дополнительные каникулы у самых маленьких школьников шли с 11 по 17 февраля, как это рекомендовали. Эти даты были в рекомендованном списке.
Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой