Новосибирские школьники ушли на каникулы

Школы будут пустовать ближайшую неделю — весенние каникулы станут последними в этом учебном году





В новосибирских школах начались весенние каникулы после завершившейся третьей четверти — они продлятся до 31 марта.





Расписание каникул составили ещё перед началом года, сообщали в пресс-центре мэрии. Это был рекомендуемый график, по которому весенние каникулы были назначены с 23 по 31 марта. Но каждая школа имеет право самостоятельно передвигать расписание каникул.





«С 24-го каникулы», — подтвердили корреспонденту НГС в гимназии № 10 . В школе уточнили, что 1 апреля на учёбу выйдут не все школьники. Это связано с тем, что в этот день в России будут досрочно сдавать ЕГЭ. На этот день для учеников выпускных классов назначены экзамены по иностранным языкам, биологии и физике.





При этом для первоклассников это уже четвёртые каникулы в учебном году. Дополнительные каникулы у самых маленьких школьников шли с 11 по 17 февраля, как это рекомендовали. Эти даты были в рекомендованном списке.