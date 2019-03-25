Зоопарк объявил о бесплатном входе для пожилых посетителей

Акция стартует через неделю

Акции для пожилых людей проходят в зоопарке два раза в год
Акции для пожилых людей проходят в зоопарке два раза в год


Новосибирский зоопарк объявил об акции для пожилых посетителей — три недели пенсионеры смогут ходить в зоопарк бесплатно.


«С 2008 года зоологический парк проводит такие акции дважды в год. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека. Весенняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению. Слово "декада" — всего лишь привычное название. На самом деле особые условия будут действовать дольше десяти дней. С 1 по 21 апреля люди, достигшие пенсионного возраста, смогут посещать Новосибирский зоопарк без билета», — сообщает зоопарк.


На входе нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.


В Новосибирском зоопарке уже заметна весна, например, недавно там проснулись еноты. Кроме того, у разных животных появилось новое потомство. Уже можно посмотреть на белых медвежат, которые начали выходить из вольеров. А на прошлой неделе в зоопарке рассказали о новорожденном буром капуцине и детёнышах лемуров.

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