Зоопарк объявил о бесплатном входе для пожилых посетителей

Акции для пожилых людей проходят в зоопарке два раза в год





Новосибирский зоопарк объявил об акции для пожилых посетителей — три недели пенсионеры смогут ходить в зоопарк бесплатно.





«С 2008 года зоологический парк проводит такие акции дважды в год. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека. Весенняя акция не связана с датами. Мы проводим ее, чтобы лишний раз выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению. Слово "декада" — всего лишь привычное название. На самом деле особые условия будут действовать дольше десяти дней. С 1 по 21 апреля люди, достигшие пенсионного возраста, смогут посещать Новосибирский зоопарк без билета», — сообщает зоопарк.





На входе нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.





В Новосибирском зоопарке уже заметна весна, например, недавно там проснулись еноты. Кроме того, у разных животных появилось новое потомство. Уже можно посмотреть на белых медвежат, которые начали выходить из вольеров. А на прошлой неделе в зоопарке рассказали о новорожденном буром капуцине и детёнышах лемуров.