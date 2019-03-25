Аналитики подсчитали, сколько новосибирских семей могут взять двухкомнатную квартиру в ипотеку

Аналитики выясняли, какой процент семей можкт купить в ипотеку квартиру площадью 60 квадратных метров





Специалисты РИА Рейтинг подсчитали, как процент семей в разных регионах России может купить в ипотеку двухкомнатную квартиру. Новосибирская область попала в список на 44 место из 84.





«В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платёж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Размер кредита рассчитан для двухкомнатной квартиры среднего качества площадью 60 кв. метров в своём регионе при первоначальном взносе в 30%», - объясняют аналитики.





Оказалось, что в Новосибирской области 28,5% семей могут выплачивать ипотеку на такую квартиру. Эти выводы были сделаны на основе данных за 2018 год. При этом в 2017 году процент был ниже - 20,7%.





Лидирует в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь число таких семей составило 68,2%. Среди сибирских регионов выше всего расположилась Кемеровская область - она на 7 месте, доля семей в этом регионе - 41,8%. Москва попала на 38 строчку (29,4%).





Семейные доходы от трудовой деятельности учитывали выплату НДФЛ и скорректированы в соответствии с региональным прожиточным минимумом на каждого члена семьи.





Предполагалось, что 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идёт на выплату ипотеки, 30% – на прочие расходы.





Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Средние цены на квартиры на вторичном рынке, сроки кредита и процентные ставки взяты из официальной статистики каждого региона. Для расчёта использованы данные за 2018 год, для сравнения – за 2017 год.





На прошлой неделе аналитики РИА Рейтинг подсчитывали уровень безработицы в регионах - Новосибирская область заняла 57-е место из 84.