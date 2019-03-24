Новосибирская биатлонистка признана новичком года
Международный союз биатлонистов признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин
Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова признана Международным союзом биатлонистов (IBU) новичком года среди женщин.
25-летняя спортсменка в этом сезоне дебютировала в Кубке мира и на чемпионате мира в Эстерсунде. Павлова занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира — она набрала 232 очка.
Кроме того, спортсменка вместе с напарником по команде олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко стали первыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.
Маша Вьюн
Фото eurovisionsports.tv