Новосибирская биатлонистка признана новичком года

Международный союз биатлонистов признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин

Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира
Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира


Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова признана Международным союзом биатлонистов (IBU) новичком года среди женщин.



25-летняя спортсменка в этом сезоне дебютировала в Кубке мира и на чемпионате мира в Эстерсунде. Павлова занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира — она набрала 232 очка.


Кроме того, спортсменка вместе с напарником по команде олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко стали первыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.

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