Новосибирская биатлонистка признана новичком года

Павлова заняла 33-е место в общем зачете Кубка мира





Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова признана Международным союзом биатлонистов (IBU) новичком года среди женщин.





Many congratulations to @russianbiathlon's Evgeniya Pavlova who is taking the award for @IBU_WC Rookie of the Year this winter! #HOL19 🇷🇺😁 pic.twitter.com/d9GEN00Hrc — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.





25-летняя спортсменка в этом сезоне дебютировала в Кубке мира и на чемпионате мира в Эстерсунде. Павлова занимает 33-е место в общем зачете Кубка мира — она набрала 232 очка.





Кроме того, спортсменка вместе с напарником по команде олимпийским чемпионом Дмитрием Малышко стали первыми в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в белорусских Раубичах.