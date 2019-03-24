БК «Новосибирск» проиграл первый матч плей-офф
Счёт матча — 83:69
Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл сахалинскому «Востоку-65» в первом матче серии одной четвертой финала плей-офф российской Суперлиги.
Игра проходила 24 марта в спортивном комплексе «Восток» в Южно-Сахалинске. Встреча завершилась со счётом 83:69 в пользу сахалинских баскетболистов (24:21, 19:16, 23:14, 17:18). Больше всего очков команде принес центровой Алексей Курцевич — 17, на втором месте нападающий Андрей Кирдячкин — 14 очков.
Следующий матч серии пройдёт 26 марта в Южно-Сахалинске.
Неделю назад баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл ярославскому «Буревестнику» в домашнем матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Маша Вьюн
Фото vk.com/bknovosibirsk