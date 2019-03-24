Участница новосибирской группы выступила в новом шоу на канале «Россия 1»

Анна Морозова из группы «Платья за 130» исполнила ретропесню, но не прошла в следующий этап

Фрагмент выступления Анны Морозовой





Участница новосибирской группы «Платья за 130» Анна Морозова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1» — девушка исполнила песню «Звенит январская вьюга», но не прошла в следующий этап.





Эфир программы состоялся 23 марта вечером на канале «Россия 1». Анна Морозова исполнила песню «Звенит январская вьюга». «Спеть одну из своих любимых песен любимого ретрожанра, потому что новое — это хорошо забытое старое. Я знаю, что каждый певец мечтает спеть сольно, но сегодня я бы хотела спеть вместе с вами», — объяснила девушка выбор песни.





В новом шоу «Ну-ка, все вместе», стартовавшем 23 марта, участников оценивают 100 человек: композиторы, певцы, преподаватели, актёры и представители других профессий. В каждом выпуске жюри слушает 10 участников. Главная задача тех, кто вышел на сцену, — заставить жюри встать и подпевать им. Победитель получит приз — 1 миллион рублей. Победителями становятся 3 конкурсанта, которые переходят в соревнования следующего выпуска программы. Победитель шоу получит солидную сумму — 1 миллион рублей.







Во время исполнения песни Анной Морозовой встали 49 членов жюри, этого оказалось мало для того, чтобы участница смогла пройти в следующий тур.





Выступление Анны Морозовой в шоу «Ну-ка, все вместе»





Подробности участия в шоу Анна Морозова пообещала НГС рассказать в понедельник.







Новосибирцы часто становились участниками другого музыкального шоу — «Голос». Недавно школьница-вокалистка Вика Николаева спела песню «ВИА Гры», и к ней повернулся знаменитый певец.