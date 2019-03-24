подробности

Участница новосибирской группы выступила в новом шоу на канале «Россия 1»

Анна Морозова из группы «Платья за 130» исполнила ретропесню, но не прошла в следующий этап

Фрагмент выступления Анны Морозовой
Фрагмент выступления Анны Морозовой


Участница новосибирской группы «Платья за 130» Анна Морозова выступила в шоу «Ну-ка, все вместе» на канале «Россия 1» — девушка исполнила песню «Звенит январская вьюга», но не прошла в следующий этап. 


Эфир программы состоялся 23 марта вечером на канале «Россия 1». Анна Морозова исполнила песню «Звенит январская вьюга». «Спеть одну из своих любимых песен любимого ретрожанра, потому что новое — это хорошо забытое старое. Я знаю, что каждый певец мечтает спеть сольно, но сегодня я бы хотела спеть вместе с вами», — объяснила девушка выбор песни. 


В новом шоу «Ну-ка, все вместе», стартовавшем 23 марта, участников оценивают 100 человек: композиторы, певцы, преподаватели, актёры и представители других профессий. В каждом выпуске жюри слушает 10 участников. Главная задача тех, кто вышел на сцену, — заставить жюри встать и подпевать им. Победитель получит приз — 1 миллион рублей. Победителями становятся 3 конкурсанта, которые переходят в соревнования следующего выпуска программы. Победитель шоу получит солидную сумму — 1 миллион рублей.


Во время исполнения песни Анной Морозовой встали 49 членов жюри, этого оказалось мало для того, чтобы участница смогла пройти в следующий тур. 


Выступление Анны Морозовой в шоу «Ну-ка, все вместе»


Подробности участия в шоу Анна Морозова пообещала НГС рассказать в понедельник.


Новосибирцы часто становились участниками другого музыкального шоу — «Голос». Недавно школьница-вокалистка Вика Николаева спела песню «ВИА Гры», и к ней повернулся знаменитый певец

Прочтений: 433

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено