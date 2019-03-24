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Рождение страсти: любители танго из разных стран исполнили энергичный танец в Новосибирске

День рождения танцевального клуба собрал любителей танго из разных стран

В Новосибирске прошёл фестиваль танго
В Новосибирске прошёл фестиваль танго


Вчера, 23 марта, в Российско-Немецком Доме прошла встреча в честь дня рождения танцевальной школы «Сибтанго» — «Милонга 8».


Площадка собрала любителей танго из России и Казахстана
Площадка собрала любителей танго из России и Казахстана


«Мы пригласили московский оркестр (Tango En Vivo. — Прим. ред.), ребята очень высокого уровня. Они играли в Буэнос-Айресе. [Мы] весь вечер танцевали под их живое исполнение. Была разнообразная публика: из разных городов Сибири, из Казахстана. Можно сказать, это был первый концерт с оркестром такого уровня за Уралом», — поделился руководитель школы «Сибтанго» Егор Пайсов. 


Музыканты фестиваля с руководителем оркестра новосибирцем Иваном Таланиным
Музыканты фестиваля с руководителем оркестра новосибирцем Иваном Таланиным


По мнению Егора, подобные встречи важны для развития культуры в городе:


«Само по себе событие для города значимое — мы считаем, культуру нужно развивать. Из ниоткуда она не берется. Танго — социальный танец, его можно танцевать под MP3, но я был на крупных фестивалях, там сумасшедшая энергетика, и MP3 такого не дает. Народ получил заряд бодрости, позитива — это было по-новому и масштабно», — подытожил танцор. 


Выступления на фестивале танго в Новосибирске


Летом любители танго танцуют и на открытых площадках — пары кружатся в танце по два часа

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