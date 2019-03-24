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Многодетная семья осталась на улице после пожара

Семеро детей ютятся в однокомнатной квартире у старшей сестры

Многодетная семья жила в частном доме в селе Новолуговое
Многодетная семья жила в частном доме в селе Новолуговое


Семеро детей остались на улице после того, как у семьи полностью сгорел дом в селе Новолуговом, — они временно поселились в однокомнатной квартире у старшей сестры. Сейчас семья пытается добиться жилья в маневренном фонде. 


«Пожар был 7 марта в селе Новолуговое. Меня не было, позвонила мама, — рассказала Алёна Кузнецова, старшая дочь в семье. — В доме постоянно жили 9 человек — двое взрослых, родители, и семеро детей — 7, 8, 9, 12, 17 и по 11 двое мальчишек». 


По словам девушки, дети не пострадали, но папа получил ожоги лица, шеи и рук, так как выбегал горящим из дома. Причина пожара пока неизвестна. «Мы так думаем и соседи тоже уверены, что, скорее всего, нам долбанули 300 с лишним, как обычно. У нас постоянные перебои — могут отключить на пару часов, а может не быть двое суток света. И летом сгорело всё оборудование, счётчик — всё, что в розетке было. К новому году всё полностью заменили, где своими силами, где кредит. И вот снова. Только в этот раз уже и дом сгорел», — рассказала она. 


Дом сгорел 7 марта — причина неизвестна
Дом сгорел 7 марта — причина неизвестна


Сначала семья хотела судиться с РЭС, но, по словам Кузнецовой, у соседей был неудачный опыт этих тяжб — доказать они ничего не смогли. 


Сейчас вся семья живёт в однокомнатной квартире Алёны на Родниках — в общей сложности 11 человек. Правда четверым младшим детям дали путёвки в лагерь «Чкаловец» — они вернутся в начале апреля. 


Сейчас дети живут в однокомнатной квартире у старшей сестры
Сейчас дети живут в однокомнатной квартире у старшей сестры


«Мы надеялись на маневренный фонд — хоть что-то, хоть где-то. Искали аренду либо в Новолуговом, либо в Первомайке. Потому что у детей учеба в две смены и менять школу не хотели, потому что у детей и так стресс — видели пожар, папу горящего, как маму в скорой откачивают. И сейчас поменять школу — еще стресс. Но, по всей видимости, не получается, может, придется даже еще за город куда-то дальше ехать», — полагает Тельцова. — В администрации нам сказали, про жильё даже не думайте». 


По словам девушки, дом в ипотеке, а страховку могут выплатить только на остаток кредита. В любом случае какую-то информацию они получат не раньше, чем через 30 дней. 


Корреспондент НГС отправила запрос в правительство Новосибирской области с просьбой объяснить, имеет ли право семья Тельцовых на маневренное жильё и, если да, то почему им его не дали. 


Из-за пожаров люди могут потерять всё. В марте неравнодушные красноярцы собрали 550 тысяч для многодетного отца, потерявшего дом в пожаре

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