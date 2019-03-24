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Сотни горожан пришли в Первомайский сквер отстаивать озеро Байкал

Новосибирск присоединился к всероссийской акции «Спаси Байкал»

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Участники митинга
Участники митинга


24 марта почти сто человек собрались в Первомайском сквере, чтобы присоединиться к всероссийской акции «Спаси Байкал». Митинг за сохранение озера Байкал проходит в Первомайском сквере. 


«Я родилась и выросла на севере Байкала. Эти места очень мне дороги, и я не смогла остаться равнодушной к ситуации с варварским строительством завода в посёлке Култук. Сейчас, я думаю, самое время обратить внимание на экологический кризис, в котором находится озеро, на халатное отношение местных властей, на нарушение границ природоохранной зоны и и т.д. Мы запланировали митинг в Новосибирске в рамках всероссийской акции, чтобы как можно больше людей узнало о существующих экологических проблемах озера. Мы должны сохранить Байкал для наших детей и будущих поколений. Спасти его от варварского и чисто потребительского отношения», — рассказала Малентьева. 


Корреспонденты следят за развитием событий в Первомайском сквере. 


Сегодня в 58 городах России проходит акция «Спаси Байкал». Люди митингуют за остановку строительства завода по производству питьевой воды в посёлке Култук. 


Новосибирцы присоединились к всероссийской акции в защиту озера 
Новосибирцы присоединились к всероссийской акции в защиту озера 


Организатор поблагодарила волонтёров. «Я на личном опыте убедилась, что мир не без добрых людей, каждый по крупице внёс свою лепту в общее дело. Пользуясь случаем, хочется сказать спасибо всем волонтерам», — отметила она.


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