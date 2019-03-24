Потому что надо: водитель закатил внедорожник на гору снега перед тротуаром
Жители опасаются, что он неудачно выедет на тротуар
В Заельцовском районе Новосибирска автовладелец припарковал внедорожник почти вертикально возле подъезда жилого дома — летом на этой площадке газон.
Свидетелем неординарной парковки возле подъезда стал житель дома
По его словам, сейчас возле припаркованной почти вертикально машины есть свободное место, но, если его займут, выезжать он будет на тротуар, по которому ходят люди.
Новосибирские водители часто показывают чудеса парковки, теперь они паркуются на газонах, где уже нет снега. Недавно власти запретили водителям парковаться возле Дома быта. В качестве альтернативы в центре города предлагают пользоваться платными парковками.
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Анна Богданова
Фото очевидца