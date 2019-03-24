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Потому что надо: водитель закатил внедорожник на гору снега перед тротуаром

Жители опасаются, что он неудачно выедет на тротуар

На этом месте летом должен быть газон
На этом месте летом должен быть газон


В Заельцовском районе Новосибирска автовладелец припарковал внедорожник почти вертикально возле подъезда жилого дома — летом на этой площадке газон. 


Сразу за автомобилем пешеходная зона
Сразу за автомобилем пешеходная зона


Свидетелем неординарной парковки возле подъезда стал житель дома № 20 на улице Дуси Ковальчук. «Утром рядом машин не было, видимо, вечером было некуда приткнуться, хотя вообще-то здесь газон», — рассказал НГС очевидец Николай Ю. 


По его словам, сейчас возле припаркованной почти вертикально машины есть свободное место, но, если его займут, выезжать он будет на тротуар, по которому ходят люди. 


Новосибирские водители часто показывают чудеса парковки, теперь они паркуются на газонах, где уже нет снега. Недавно власти запретили водителям парковаться возле Дома быта. В качестве альтернативы в центре города предлагают пользоваться платными парковками


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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