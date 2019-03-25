ПДД для бывалых: можно ли проскочить на желтый и кто будет виноват, если не получится

Проезд на желтый часто приводит к спорным ситуациям, в том числе из-за чужих ошибок





Красный — запрещающий, зеленый — разрешающий. А желтый? Если уверены в себе, можете сразу переходить к небольшому тесту в конце. Для остальных — очередная серия проекта «ПДД для бывалых».







Согласно пункту 6.2 ПДД, желтый сигнал является запрещающим. Но есть два исключения. Первое вполне понятно — это мигающий желтый. Он ничего не запрещает, а лишь предупреждает о приближении к нерегулируемому переходу или перекрестку.







Но есть и второе исключение, прописанное в пункте 6.14 ПДД.







6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 правил, разрешается дальнейшее движение.







И этот пункт выбивает табурет из-под ног желтого и вешает его на длинном суку. Потому что в интерпретации большинства водителей желтый становится «почти разрешающим».







А как на самом деле? Практика наказаний за проезд на желтый очень двусмысленна. Чаще всего камеры видеофиксации и сотрудники ГИБДД не регистрируют проездов на желтый — если только в показательном ключе. И причина понятна: доказать, что водитель мог остановиться, не применяя экстренного торможения, без автотехнической экспертизы невозможно.







Если вы проехали стоп-линию на зеленый, но не успеваете миновать перекресток в безопасной манере — остановитесь перед ним и не двигайтесь. При включении красного камеры видеофиксации расценивают движение в зоне после стоп-линии нарушением пункта 6.13 ПДД





В ПДД и нет понятия экстренного торможения. По смыслу — это торможение в пол с блокировкой колес. Определить на глазок необходимость экстренного торможения невозможно, потому что она зависит от типа автомобиля, состояния резины и покрытия. Там, где Porsche 911 остановится без видимых усилий, старенький тарантас на лысой резине сорвется в юз. А потому нарушения при проезде на желтый почти не исследуются, пока не случилось ДТП.





В серьезных ДТП выполнение условий, прописанных в пункте 6.14 ПДД, изучается отдельно, поэтому проезд на желтый могут признать незаконным





А вот когда ДТП произошло, значимость желтого резко возрастает, особенно если в аварии пострадали или погибли люди. В этом случае автотехническая экспертиза назначается практически всегда, и один из вопросов экспертам формулируется так: имел ли водитель техническую возможность остановиться при включении желтого сигнала, не прибегая к экстренному торможению? Если имел, желтый превращается в запрещающий.







Неоднозначность желтого часто излишне расслабляет водителей. Например, многие любят ускориться на мигающий зеленый, чтобы гарантированно не иметь возможности остановиться на желтый. Это плохой способ: и последствия ДТП тяжелее, и в превышении скорости могут обвинить.







Боком порой выходит и вранье о слишком низкой скорости: скажем, водитель ехал 65 км/час, но сотрудникам ГИБДД рассказывает, как плелся 40–45 км/час. И во время экспертизы получается, что он имел возможность спокойно остановиться перед стоп-линией, а на перекресток въехал уже на «откровенно красный».









А вот два популярных сценария ДТП при проезде на желтый. Первый — это встреча с поперечным автомобилем, который стартанул слишком резво (часто на красный).









Второй — наезд на встречный автомобиль, поворачивающий налево. Такие ДТП очень распространены и трудны для вынесения вердиктов. Любителям пролетать на желтый следует иметь в виду такие риски.







А трудно ли остановиться на желтый? На самом деле нет. На крупных перекрестках перед его включением 3 секунды мигает зеленый, столько же горит сам желтый, поэтому при езде не выше 60 км/час и стандартном времени реакции водителя остановка без экстренного торможения труда не представляет. Исключение — аномальные погодные условия, когда остановочный путь существенно возрастает. Но в сложных условиях пункт 10.1 ПДД советует нам не грубить со скоростью.







Секции основных светофоров часто имеют обратный таймер и желтую фазу, а вот стрелки гаснут гораздо менее предсказуемо





Так, может быть, отменить желтый к чертям или сделать его «жестко запрещающим»? Чем это грозит, вы можете убедиться на перекрестках с дополнительной секцией светофора: стрелка тухнет после тройного мигания и сразу начинается запрещающая фаза. Это создает изрядную нервозность для водителей на перекрестках, где работают камеры видеофиксации. Поворот на потухшую стрелку грозит штрафом 1000 рублей на первый раз и 5000 рублей на второй.







Потому буфер в виде желтого совсем не вреден. Главное, не переходить грань разумного и помнить, что изначально он — запрещающий.







Тем же, кто слишком переживает о потере времени, сообщаем: пусть порой кажется, что красный горит бесконечно, в реальности фаза запрещающего редко превышает минуту, чаще — 30–40 секунд.





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И напоследок — традиционный тест.





Есть ли автомобильные светофоры, в которых перед включением желтого нет фазы мигающего зеленого?

Нет, мигание зеленого обязательно



Да, нормативы допускают это





Какое расстояние проедет автомобиль на скорости 60 км/час за время горения желтого?

5 метров

50 метров

100 метров





Кто виноват в аварии, если один ехал прямо, но проскочил на желтый, а второй поворачивал налево?

Тот, кто поворачивал налево



Тот, кто проскочил на желтый

Слишком неоднозначно, чтобы судить





Пусть остановочный путь автомобиля со скорости 60 км/час — 35 метров. Нужно ли экстренное торможение, чтобы избежать проезда на красный, если водитель адекватно среагирует на включение желтого?

Не нужно



Зависит от времени реакции

Нужно





Какую черту нельзя проезжать на запрещающий сигнал, если перед перекрестком отсутствует стоп-линия?

Линию, на которой установлен светофор

Границу перекрестка

Границу пересекаемой проезжей части

Линию центра перекрестка





Водитель, не успевающий проехать перекресток на зеленый, имеет право завершить маневр...

… всегда



… если не создает помех другим участникам движения

… если на пути нет других светофоров со стоп-линиями





ПДД для бывалых: можно ли проскочить на желтый и кто будет виноват, если не получится Правильные ответы: 5/10 Вы ведь пешеход, верно? Пройти тест еще раз

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