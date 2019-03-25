ПДД для бывалых: можно ли проскочить на желтый и кто будет виноват, если не получится
Изучаем один из самых аварийных пунктов правил
Красный — запрещающий, зеленый — разрешающий. А желтый? Если уверены в себе, можете сразу переходить к небольшому тесту в конце. Для остальных — очередная серия проекта «ПДД для бывалых».
Согласно пункту 6.2 ПДД, желтый сигнал является запрещающим. Но есть два исключения. Первое вполне понятно — это мигающий желтый. Он ничего не запрещает, а лишь предупреждает о приближении к нерегулируемому переходу или перекрестку.
Но есть и второе исключение, прописанное в пункте 6.14 ПДД.
6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 правил, разрешается дальнейшее движение.
И этот пункт выбивает табурет из-под ног желтого и вешает его на длинном суку. Потому что в интерпретации большинства водителей желтый становится «почти разрешающим».
А как на самом деле? Практика наказаний за проезд на желтый очень двусмысленна. Чаще всего камеры видеофиксации и сотрудники ГИБДД не регистрируют проездов на желтый — если только в показательном ключе. И причина понятна: доказать, что водитель мог остановиться, не применяя экстренного торможения, без автотехнической экспертизы невозможно.
В ПДД и нет понятия экстренного торможения. По смыслу — это торможение в пол с блокировкой колес. Определить на глазок необходимость экстренного торможения невозможно, потому что она зависит от типа автомобиля, состояния резины и покрытия. Там, где Porsche 911 остановится без видимых усилий, старенький тарантас на лысой резине сорвется в юз. А потому нарушения при проезде на желтый почти не исследуются, пока не случилось ДТП.
А вот когда ДТП произошло, значимость желтого резко возрастает, особенно если в аварии пострадали или погибли люди. В этом случае автотехническая экспертиза назначается практически всегда, и один из вопросов экспертам формулируется так: имел ли водитель техническую возможность остановиться при включении желтого сигнала, не прибегая к экстренному торможению? Если имел, желтый превращается в запрещающий.
Неоднозначность желтого часто излишне расслабляет водителей. Например, многие любят ускориться на мигающий зеленый, чтобы гарантированно не иметь возможности остановиться на желтый. Это плохой способ: и последствия ДТП тяжелее, и в превышении скорости могут обвинить.
Боком порой выходит и вранье о слишком низкой скорости: скажем, водитель ехал 65 км/час, но сотрудникам ГИБДД рассказывает, как плелся 40–45 км/час. И во время экспертизы получается, что он имел возможность спокойно остановиться перед стоп-линией, а на перекресток въехал уже на «откровенно красный».
А вот два популярных сценария ДТП при проезде на желтый. Первый — это встреча с поперечным автомобилем, который стартанул слишком резво (часто на красный).
Второй — наезд на встречный автомобиль, поворачивающий налево. Такие ДТП очень распространены и трудны для вынесения вердиктов. Любителям пролетать на желтый следует иметь в виду такие риски.
А трудно ли остановиться на желтый? На самом деле нет. На крупных перекрестках перед его включением 3 секунды мигает зеленый, столько же горит сам желтый, поэтому при езде не выше 60 км/час и стандартном времени реакции водителя остановка без экстренного торможения труда не представляет. Исключение — аномальные погодные условия, когда остановочный путь существенно возрастает. Но в сложных условиях пункт 10.1 ПДД советует нам не грубить со скоростью.
Так, может быть, отменить желтый к чертям или сделать его «жестко запрещающим»? Чем это грозит, вы можете убедиться на перекрестках с дополнительной секцией светофора: стрелка тухнет после тройного мигания и сразу начинается запрещающая фаза. Это создает изрядную нервозность для водителей на перекрестках, где работают камеры видеофиксации. Поворот на потухшую стрелку грозит штрафом 1000 рублей на первый раз и 5000 рублей на второй.
Потому буфер в виде желтого совсем не вреден. Главное, не переходить грань разумного и помнить, что изначально он — запрещающий.
Тем же, кто слишком переживает о потере времени, сообщаем: пусть порой кажется, что красный горит бесконечно, в реальности фаза запрещающего редко превышает минуту, чаще — 30–40 секунд.
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И напоследок — традиционный тест.
Есть ли автомобильные светофоры, в которых перед включением желтого нет фазы мигающего зеленого?
- Нет, мигание зеленого обязательно
- Да, нормативы допускают это
Какое расстояние проедет автомобиль на скорости 60 км/час за время горения желтого?
- 5 метров
- 50 метров
- 100 метров
Кто виноват в аварии, если один ехал прямо, но проскочил на желтый, а второй поворачивал налево?
- Тот, кто поворачивал налево
- Тот, кто проскочил на желтый
- Слишком неоднозначно, чтобы судить
Пусть остановочный путь автомобиля со скорости 60 км/час — 35 метров. Нужно ли экстренное торможение, чтобы избежать проезда на красный, если водитель адекватно среагирует на включение желтого?
- Не нужно
- Зависит от времени реакции
- Нужно
Какую черту нельзя проезжать на запрещающий сигнал, если перед перекрестком отсутствует стоп-линия?
- Линию, на которой установлен светофор
- Границу перекрестка
- Границу пересекаемой проезжей части
- Линию центра перекрестка
Водитель, не успевающий проехать перекресток на зеленый, имеет право завершить маневр...
- … всегда
- … если не создает помех другим участникам движения
- … если на пути нет других светофоров со стоп-линиями
Правильные ответы: 5/10
Вы ведь пешеход, верно?
Правильные ответы: 5/10
Неплохо, но лучше перечитать ПДД
Правильные ответы: 5/10
Почти безупречно!
Правильные ответы: 5/10
Блестящий результат!
Фото: Илья Бархатов, Полина Авдошина, Артем Краснов, ГИБДД